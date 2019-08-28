В МИД Германии приветствовали решение суда об освобождении Вышинского

БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. В МИД ФРГ приветствовали решение суда в Киеве об освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Адебар.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

"Мы очень внимательно следили за процессом Кирилла Вышинского на Украине с самого начала. У нас нет собственных данных об обвинениях, которые были ему предъявлены. Но мы поддерживаем ОБСЕ, которая также выступала за ускорение процесса, и тот факт, что господин Вышинский сейчас освобожден, это шаг, как мы надеемся, в том направлении, в рамках которого Германия во всем мире выступает за свободу прессы, во всех странах, включая Украину, это относится и к России. В этой связи мы намерены и впредь отслеживать процесс над Вышинским", - сказала Адебар, отвечая на вопрос РИА Новости.

Она добавила, что не готова ответить на вопрос РИА Новости о том, обсуждалось ли освобождение Вышинского по дипломатическим каналам между Берлином и Киевом.

Киевский апелляционный суд в среду принял решение освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, сообщило ранее РИА Новости. Мера пресечения изменена на личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.