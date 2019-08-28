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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

В МИД Германии приветствовали решение суда об освобождении Вышинского

14:32 28.08.2019 (обновлено: 14:50 28.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. В МИД ФРГ приветствовали решение суда в Киеве об освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Адебар.
Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
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"Мы очень внимательно следили за процессом Кирилла Вышинского на Украине с самого начала. У нас нет собственных данных об обвинениях, которые были ему предъявлены. Но мы поддерживаем ОБСЕ, которая также выступала за ускорение процесса, и тот факт, что господин Вышинский сейчас освобожден, это шаг, как мы надеемся, в том направлении, в рамках которого Германия во всем мире выступает за свободу прессы, во всех странах, включая Украину, это относится и к России. В этой связи мы намерены и впредь отслеживать процесс над Вышинским", - сказала Адебар, отвечая на вопрос РИА Новости.
Она добавила, что не готова ответить на вопрос РИА Новости о том, обсуждалось ли освобождение Вышинского по дипломатическим каналам между Берлином и Киевом.
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Киевский апелляционный суд в среду принял решение освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, сообщило ранее РИА Новости. Мера пресечения изменена на личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.
Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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"Выйти из суда и вздохнуть широко грудью": суд освободил Кирилла ВышинскогоРуководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное обязательство. Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийГерманияКиевУкраинаВ мире
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