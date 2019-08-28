Мэр Новосибирска поручил помочь семьям погибших при обрушении здания

В МЧС рассказали о ходе спасательных работ в Новосибирске В Новосибирске спасатели ищут рабочего, который остается под завалами обрушившегося здания, сообщили в МЧС. Сотрудник ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков рассказал радио Sputnik о ситуации на месте проведения спасательных работ.