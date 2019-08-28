Абоненты "Мегафона" жалуются на проблемы в работе сети

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Абоненты "Мегафона" сообщают о проблемах в работе сети оператора, в компании заявляют, что сбоев нет.

По данным портала Downdetector, сбои начались около 13.00 мск. На сбои жалуются абоненты из Смоленска, Пскова, Краснодарского края. Больше всего жалоб поступает на работу мобильной связи оператора (58%), на проблемы с мобильным интернетом жалуются 29% пользователей, на сбой всех сервисов – 12%.