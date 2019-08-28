Индийский эксперт уверен, что кризис в Венесуэле не разрушит БРИКС

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Кризис в Венесуэле не разрушит БРИКС, внутри которой есть споры по ситуации в этой стране, у организации уверенное будущее, считает почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation (Индия) Нандан Унникришнан.

"Внутри БРИКС существуют споры по поводу Венесуэлы, но этот конфликт не разрушит БРИКС, потому что если вы посмотрите на происходящее в Венесуэле и сравните это с тем, что происходит между Индией и Китаем, это вам покажется детским садом. Так что Венесуэла для организации - проблема небольшая, и она не сможет разрушить группу", - сказал Унникришнан в ходе экспертной дискуссии на тему "БРИКС: цели развития – 2030" на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США, в том числе Бразилия, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

Унникришнан подчеркнул, что Индия и Китай, несмотря на сохраняющиеся между ними разногласия, до сих пор сосуществуют вместе в БРИКС и видят своё будущее там.

"Причина в том, что связывающих элементов между странами-членами БРИКС гораздо больше, чем разделяющих. Таким связывающим звеном является в том числе понимание, что мы живем в довольно переменчивом мире, мы не можем быть уверенным в том, каким он будет завтра, но мы можем быть уверены в одном: чтобы наши голоса учитывались вне зависимости от того, какими будут новые правила миропорядка. Я верю, что у БРИКС есть уверенное будущее", - сказал индийский эксперт.