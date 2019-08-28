Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T14:24Z
https://ria.ru/20190828/1557993925.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155599/75/1555997512_0:0:2850:1603_1036x0_80_0_0_b50f03b8c8505c47001cac095a51d400.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Индийский эксперт уверен, что кризис в Венесуэле не разрушит БРИКС

14:24 28.08.2019
357
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Кризис в Венесуэле не разрушит БРИКС, внутри которой есть споры по ситуации в этой стране, у организации уверенное будущее, считает почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation (Индия) Нандан Унникришнан.
"Внутри БРИКС существуют споры по поводу Венесуэлы, но этот конфликт не разрушит БРИКС, потому что если вы посмотрите на происходящее в Венесуэле и сравните это с тем, что происходит между Индией и Китаем, это вам покажется детским садом. Так что Венесуэла для организации - проблема небольшая, и она не сможет разрушить группу", - сказал Унникришнан в ходе экспертной дискуссии на тему "БРИКС: цели развития – 2030" на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США, в том числе Бразилия, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Унникришнан подчеркнул, что Индия и Китай, несмотря на сохраняющиеся между ними разногласия, до сих пор сосуществуют вместе в БРИКС и видят своё будущее там.
Пекин
27 июля, 08:20РИА Новости
Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
"Причина в том, что связывающих элементов между странами-членами БРИКС гораздо больше, чем разделяющих. Таким связывающим звеном является в том числе понимание, что мы живем в довольно переменчивом мире, мы не можем быть уверенным в том, каким он будет завтра, но мы можем быть уверены в одном: чтобы наши голоса учитывались вне зависимости от того, какими будут новые правила миропорядка. Я верю, что у БРИКС есть уверенное будущее", - сказал индийский эксперт.
БРИКС (англ. BRICS) – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. Группа была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Вчера, 12:32РИА Новости
Глава ФСВТС рассказал о военно-технических связях с Венесуэлой
400000
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"БРИКСНиколас МадуроКитайВенесуэлаЮАРБразилияИндияСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
ЕАЭС и Индия готовы к переговорам по ЗСТ, заявил Лавров
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев
Назарбаев и Путин обсудили график встреч
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД отметили востребованность Севморпути
Города мира. Гонконг
В Сянгане объявлен рейтинг топ-500 азиатских брендов
Лента
новостей
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Киргизию
Москва и Нью-Дели готовят визит Путина в Индию в следующем году
Производство колбасы из оленины
Китай заинтересован в поставках оленины из Якутии
Вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич
Сербия планирует увеличить экспорт в страны ЕАЭС в полтора раза
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Гуанчжоу, Китай
Глобальный форум юристов пройдет в декабре в Китае
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
Лавров и глава МИД Индии обсудят использование ВЭФ для продвижения диалога
Вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич
Вице-премьер Сербии рассказал о сроках подписания соглашения о ЗСТ с ЕАЭС
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Глава ФСВТС рассказал о военно-технических связях с Венесуэлой
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала угрозу США ввести морскую блокаду Венесуэлы
Карета скорой помощи
СМИ сообщили о шести погибших в ходе протестов в Индонезии
Вид на Боготу
США откроют в Колумбии временное представительство по делам Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
Лента новостейМолния