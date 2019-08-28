Эксперт призвал ужесточить наказание за необоснованные штрафы автолюбителям

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Необходимо усилить ответственность за назначение необоснованных штрафов автовладельцам в РФ, а также выплачивать водителям компенсацию, если суд признает штрафы неправомерными, считает эксперт тематической площадки ОНФ "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Александр Стефанов.

Ранее замглавы Минкомсвязи Максим Паршин сообщил газете "Известия", что российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Новый сервис планируется запустить в тестовом режиме на сайте госуслуг в 2020 году.

"Усиление ответственности организаций за неправильные штрафы заставит их внимательнее относиться к возникшим ситуациям и отвечать за результаты своей работы, а не наказывать всех подряд автоматически. Организации должны нести наказание за некачественные услуги, и это будет справедливо. Как только такие обратные правовые меры будут приняты, система начнет отлаживаться самостоятельно, избавляясь от неправомерного поведения по отношению к автовладельцам", - сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на Стефанова.

Эксперт ОНФ добавил, что считает инициативу Минкомсвязи "недостаточно подготовленной". Так, документы для разбирательства, которые будут представлены онлайн, могут носить только справочный характер, потому что в графическом редакторе "можно нарисовать абсолютно любой документ". По словам Стефанова, автовладельцам для оспаривания незаконных штрафов все равно придется обращаться в суды.