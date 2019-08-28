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РИА Новости

Эксперт призвал ужесточить наказание за необоснованные штрафы автолюбителям

14:22 28.08.2019
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CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
CC0 / DarkoStojanovic /
Водитель автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Необходимо усилить ответственность за назначение необоснованных штрафов автовладельцам в РФ, а также выплачивать водителям компенсацию, если суд признает штрафы неправомерными, считает эксперт тематической площадки ОНФ "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Александр Стефанов.
Ранее замглавы Минкомсвязи Максим Паршин сообщил газете "Известия", что российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Новый сервис планируется запустить в тестовом режиме на сайте госуслуг в 2020 году.
"Усиление ответственности организаций за неправильные штрафы заставит их внимательнее относиться к возникшим ситуациям и отвечать за результаты своей работы, а не наказывать всех подряд автоматически. Организации должны нести наказание за некачественные услуги, и это будет справедливо. Как только такие обратные правовые меры будут приняты, система начнет отлаживаться самостоятельно, избавляясь от неправомерного поведения по отношению к автовладельцам", - сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на Стефанова.
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Эксперт ОНФ добавил, что считает инициативу Минкомсвязи "недостаточно подготовленной". Так, документы для разбирательства, которые будут представлены онлайн, могут носить только справочный характер, потому что в графическом редакторе "можно нарисовать абсолютно любой документ". По словам Стефанова, автовладельцам для оспаривания незаконных штрафов все равно придется обращаться в суды.
Стефанов подчеркнул, что необходимо также повысить ответственность владельцев дорог. По его словам, часто отсутствует требуемая по закону документация по дорогам: паспорта, проекты и комплексные схемы организации дорожного движения. Нередко встречаются противоречия знаков и разметки или противоречие знаков друг другу. В таких случаях дорожные условия заставляют автовладельцев нарушать правила, отмечает Стефанов. А при отсутствии документов на дорогу автомобилисты не могут доказать свою правоту, заключил он.
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