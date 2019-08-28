Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T14:37Z
https://ria.ru/20190828/1557993739.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155795/80/1557958001_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_dbb62cbd23c7b178190f598663e36b1f.jpg
РИА Новости

ФСВТС намерена заключить на МАКС-2019 контракты на обслуживание авиатехники

14:37 28.08.2019
184
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Китая и флаг Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Государственные флаги России и Китая и флаг Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Россия планирует в ходе салона МАКС-2019 заключить несколько рамочных контрактов с иностранными заказчиками на обслуживание вертолетов и самолетов, заявил в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Мы не стали на МАКСе искусственно подтаскивать темы. У нас есть возможность на МАКСе подписать несколько рамочных контрактов по обслуживанию авиационной, прежде всего, вертолетной и самолетной техники", - сказал он журналистам.
Шугаев отметил, что планируемые соглашения прорабатываются уже давно, их специально не "подтягивали" к авиасалону. И добавил, что под конец работы МАКС-2019 сообщит подробности, с какими странами и по какой технике будут заключены контракты.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
МАКС—2019
27 августа, 17:49РИА Новости
МАКС–2019
700000
Обсудить 1
Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФАвиасалон МАКСМосковская областьРоссияЖуковскийБезопасностьЭкономика
Рекомендуем
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Предварительные испытания композитов для МС-21 завершат в этом году
РИА
Новости
Макеты зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф, мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах (РЛС) 96Л6-1 / 96Л6Е Всевысотный обнаружитель на стенде концерна Алмаз-Антей на МАКС-2019
"Алмаз-Антей" и минобороны Белоруссии подписали два контракта на МАКС-2019
Подготовка к МеждуМногофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019народному авиационно-космическому салону МАКС-2019
В ФСВТС рассчитывают на всплеск интереса за рубежом к Су-57 после МАКС-2019
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Конструктор МС-21 планирует через шесть лет выпускать 72 самолета в год
Лента
новостей
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Глава ФСВТС рассказал о военно-технических связях с Венесуэлой
Российский легкий одновинтовой вертолет VRT500, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия поставит Малайзии пять легких вертолетов VRT500
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании Азимут
ГТЛК поставит "Азимуту" еще два самолета SSJ100
Сотрудник СБУ
В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
Дата-центр IT-парка в Казани
ОНФ выявил отставание в сроках исполнения нацпрограммы "Цифровая экономика"
Каракас
В ФСВТС рассказали, когда в Венесуэле откроют завод автоматов Калашникова
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
Самолет Су-35С
Глава ФСВТС прокомментировал поставки Су-35 в Индонезию
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции за содействие закупкам для ракетной программы Ирана
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Россия и Индия подписали меморандум по сервисному обслуживанию МиГ в Индии
Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский
Эксперт оценил перспективы реализации инициативы Коломойского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
Лента новостейМолния