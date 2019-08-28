ФСВТС намерена заключить на МАКС-2019 контракты на обслуживание авиатехники

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Россия планирует в ходе салона МАКС-2019 заключить несколько рамочных контрактов с иностранными заказчиками на обслуживание вертолетов и самолетов, заявил в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Мы не стали на МАКСе искусственно подтаскивать темы. У нас есть возможность на МАКСе подписать несколько рамочных контрактов по обслуживанию авиационной, прежде всего, вертолетной и самолетной техники", - сказал он журналистам.

Шугаев отметил, что планируемые соглашения прорабатываются уже давно, их специально не "подтягивали" к авиасалону. И добавил, что под конец работы МАКС-2019 сообщит подробности, с какими странами и по какой технике будут заключены контракты.