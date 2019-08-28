В Совфеде считают, что киевские власти должны снять обвинения с Вышинского

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинское руководство должно проявить политическую волю и освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского от надуманных обвинений, борьба за права журналиста еще впереди, заявил РИА Новости в среду член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Олег Морозов.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

"Сам факт этот безусловно позитивный. Держать абсолютно невиновного человека в заключении - это безнравственно. Но понятно, что сами обвинения с Кирилла пока не сняты. Поэтому вся борьба впереди. За полное восстановление его гражданских, профессиональных и политических прав", - сказал Морозов.

По его словам, трудно сказать, произойдет ли это через справедливый судебный процесс или как-то иначе. "Но очевидно, что обвинения предъявлены Вышинскому чисто политические. Следовательно, и снять их можно, проявив политическую волю. Это и должно сделать политическое руководство Украины", - заключил сенатор.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.