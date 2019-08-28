В Совфеде считают, что киевские власти должны снять обвинения с Вышинского

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинское руководство должно проявить политическую волю и освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского от надуманных обвинений, борьба за права журналиста еще впереди, заявил РИА Новости в среду член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Олег Морозов.
Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.
"Сам факт этот безусловно позитивный. Держать абсолютно невиновного человека в заключении - это безнравственно. Но понятно, что сами обвинения с Кирилла пока не сняты. Поэтому вся борьба впереди. За полное восстановление его гражданских, профессиональных и политических прав", - сказал Морозов.
По его словам, трудно сказать, произойдет ли это через справедливый судебный процесс или как-то иначе. "Но очевидно, что обвинения предъявлены Вышинскому чисто политические. Следовательно, и снять их можно, проявив политическую волю. Это и должно сделать политическое руководство Украины", - заключил сенатор.
Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Вчера, 13:46РИА Новости"Выйти из суда и вздохнуть широко грудью": суд освободил Кирилла ВышинскогоРуководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное обязательство. Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.