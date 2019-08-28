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РИА Новости

Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США

14:15 28.08.2019
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© AP Photo / Noah BergerСтенд Facebook
Стенд Facebook
© AP Photo / Noah Berger
Стенд Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
"Сегодня мы предоставляем дополнительные меры по охране выборов и подготовке к американским выборам 2020 года. Среди этих мер - ужесточение процесса авторизации для рекламодателей из США, демонстрация более подробной информации о каждом рекламодателе и обновление списка "социальных вопросов" в США для лучшего отражения общественных дискуссий внутри и за пределами Facebook", - сообщается на сайте компании.
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Согласно новым правилам, с середины сентября рекламодатели, которые хотят размещать в Facebook и Instagram рекламу политического характера, должны будут предоставить компании дополнительную информацию о заказчике кампании. Если к середине октября эти данные не будут переданы в Facebook, трансляция их рекламы будет приостановлена.
Ранее Facebook уже вводила правила, согласно которым, рекламодатели должны сообщать, где находится организация, за счет которой планируется проведение кампании, в частности, ее адрес в США, номер телефона, электронную почту и вебсайт. Теперь, помимо этих данных, рекламодатели должны подтверждать свою "законность" пятью дополнительными способами – например, при помощи идентификационного номера в Федеральной избирательной комиссии (FEC) или номера работодателя (EIN) в службе внутренних доходов США.
Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и действующий президент Дональд Трамп, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок. Ранее о своем намерении баллотироваться на пост президента заявил сенатор-демократ Берни Сандерс и ряд других известных представителей Демократической партии.
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