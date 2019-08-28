В Самаре 48 человек отравились суши из доставки еды

САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Сорок восемь жителей Самары отравились суши из доставки еды, 30 из них, в том числе семь детей, были госпитализированы, сообщила в среду РИА Новости представитель областного минздрава.

Ранее СУСК по региону сообщило, что проводит проверку информации о том, что около 30 жителей Самары были госпитализированы после отравления суши из доставки еды. Во вторник компания "Фарфор", которая занимается доставкой суши и пиццы, на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написала, что на одной из семи кухонь филиала в Самаре были зафиксированы сообщения об отравлении клиентов. Все они, по предварительным данным компании, совершали заказы 23 и 24 августа. В связи с произошедшим "Фарфор" временно закрыл все кухни в Самаре.

"За медицинской помощью обратились всего 48 человек. 30 человек, из них семь детей, госпитализированы в больницы Самары. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.