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РИА Новости

В Самаре 48 человек отравились суши из доставки еды

14:14 28.08.2019
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CC0 / Free-Photos / Приготовление роллов
Приготовление роллов
CC0 / Free-Photos /
САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Сорок восемь жителей Самары отравились суши из доставки еды, 30 из них, в том числе семь детей, были госпитализированы, сообщила в среду РИА Новости представитель областного минздрава.
Ранее СУСК по региону сообщило, что проводит проверку информации о том, что около 30 жителей Самары были госпитализированы после отравления суши из доставки еды. Во вторник компания "Фарфор", которая занимается доставкой суши и пиццы, на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написала, что на одной из семи кухонь филиала в Самаре были зафиксированы сообщения об отравлении клиентов. Все они, по предварительным данным компании, совершали заказы 23 и 24 августа. В связи с произошедшим "Фарфор" временно закрыл все кухни в Самаре.
"За медицинской помощью обратились всего 48 человек. 30 человек, из них семь детей, госпитализированы в больницы Самары. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, еще 18 человек получили амбулаторное лечение, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. "В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - добавила представитель минздрава.
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