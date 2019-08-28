"Едем домой". Почему суд в Киеве наконец-то отпустил Кирилла Вышинского

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Заседание, которое переносилось под разными предлогами, состоялось, только когда в стране начала формироваться новая вертикаль власти. Сам Вышинский подчеркнул, что будет бороться за свое полное оправдание. Почему украинский суд принял такое постановление — в материале РИА Новости.

"Рассказал со смехом, как сидел"

Вышинский обязан являться в суд или к следователю по первому требованию, а также извещать об изменении места проживания или работы и воздерживаться от контактов со свидетелями по делу. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала этого шаг Киева, выразив благодарность омбудсмену Татьяне Москальковой, журналисту Алексею Венедиктову, юристам "и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными".

Симоньян сообщила в твиттере также о настроении освобожденного журналиста: "Всем передавал привет и огромное спасибо. "Когда я говорю "спасибо", прямо слезы наворачиваются", — сказал (Вышинский. — Прим. ред.). Рассказал со смехом, как сидел в камере без света и каждый вечер отмечал Новый год, потому что единственным освещением была елочная гирлянда".

Сам Вышинский в очередной раз подтвердил, что будет добиваться оправдательного приговора: "Мы в суде, и я рассчитываю на справедливое, осмысленное и без политического давления судебное решение". Он выразил мнение, что такое вряд ли было бы возможно при президентстве Порошенко. "Как только исчезло политическое давление, суд принял такое решение", — отметил он. На вопрос о первых действиях после освобождения Вышинский и его адвокат Андрей Доманский ответили так: "Сейчас едем домой — мыться горячей водой".

Журналист находится под стражей с мая 2018-го. Его задержали в ходе "операции" Службы безопасности Украины против работников РИА Новости Украина в Киеве. В редакции, а также в квартирах журналистов провели обыски. Вышинского обвинили в государственной измене (за статьи четырехлетней давности), в "поддержке террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также в "подрывных информационных акциях". "Именно он и подконтрольные ему журналисты изготавливали там материалы, которые оправдывали аннексию Крыма", — утверждал тогда заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Вышинский назвал все обвинения "манипуляциями" и "ложью". Журналист указал, что украинские силовики не могут ничем подтвердить свои заявления. "За четыре с лишним года моей работы во главе редакции РИА Новости Украина не было ни одного судебного иска, требования опровергнуть изложенную информацию или упрека в необъективности, — объяснял он в открытом письме. — Поэтому я считаю бездоказательными обвинения СБУ, что с первого дня моей работы главредом, то есть с марта 2014 года, я систематически и целенаправленно публиковал на сайте необъективную и недостоверную информацию, — этому просто нет доказательств. Как нет их и в экспертизах наших текстов, которые провели эксперты СБУ".

В качестве одного из примеров Вышинский привел такую "улику" — статью "Крым перешел на московское время". "С точки зрения грамматики русского языка в тексте "Крым перешел на московское время" — ни одного призыва! Только информация и фактаж. Но для СБУ и прокуратуры эта публикация — проявление "антиукраинской деятельности", — отметил он.

Вышинского этапировали в Херсон, так как там находилась входящая в состав Генпрокуратуры Украины прокуратура так называемой Автономной Республики Крым. Из зала суда журналист обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о том, что отказывается от украинского гражданства и считает себя гражданином России. Украинские чиновники ответили, что выход из гражданства Украины возможен только после окончания процесса. Сроки ареста постоянно продлевались.

В июне 2018-го Владимир Путин в телефонном разговоре с Порошенко потребовал немедленно освободить журналиста. В марте 2019-го Вышинского перевели в следственный изолятор в Киеве, заседания продолжились в столичном суде.

Единственная цель задержания

Действия украинских силовиков вызвали волну возмущения не только на Украине и в России, но и во всем мире. Происходящее осудили генсек Международной федерации журналистов Энтони Белланже, руководитель регионального отделения организации "Репортеры без границ" по странам Средней Азии и Восточной Европы Йоханн Бир, генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд. Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркивал: "Кирилл в тюрьме лишь за то, что профессионально исполнял свой долг". И высказывал мнение, что дело Вышинского развалится в суде. В июле этого года представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир назвал ужасным решение суда о продлении ареста Вышинского, призвав Киев освободить журналиста. Но рассмотрение апелляционной жалобы регулярно переносилось под разными предлогами.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов смог в июле встретиться с находящимся под стражей Вышинским. Кроме того, он передал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо матери журналиста. В Киев для переговоров об освобождении приехала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Обсуждалась возможность обмена Вышинского на украинских моряков, нарушивших границу в Керченском проливе в ноябре 2018-го. С предложением отпустить Вышинского в обмен на режиссера Олега Сенцова выступал Зеленский. Сам руководитель РИА Новости Украина высказался против такой "схемы", заявив, что он "не вещь, чтобы его на что-то меняли".

Как объяснил адвокат Вышинского Андрей Доманский, журналист "понимает, что его задержали с единственной целью — осуществить этот так называемый обмен". "К нему обращались украинские политики, в частности омбудсмен Денисова, с просьбой написать такие заявления. Им было отказано", — информировал юрист.