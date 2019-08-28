"Едем домой". Почему суд в Киеве наконец-то отпустил Кирилла Вышинского

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Заседание, которое переносилось под разными предлогами, состоялось, только когда в стране начала формироваться новая вертикаль власти. Сам Вышинский подчеркнул, что будет бороться за свое полное оправдание. Почему украинский суд принял такое постановление — в материале РИА Новости.
"Рассказал со смехом, как сидел"
Вышинский обязан являться в суд или к следователю по первому требованию, а также извещать об изменении места проживания или работы и воздерживаться от контактов со свидетелями по делу. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала этого шаг Киева, выразив благодарность омбудсмену Татьяне Москальковой, журналисту Алексею Венедиктову, юристам "и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными".
Симоньян сообщила в твиттере также о настроении освобожденного журналиста: "Всем передавал привет и огромное спасибо. "Когда я говорю "спасибо", прямо слезы наворачиваются", — сказал (Вышинский. — Прим. ред.). Рассказал со смехом, как сидел в камере без света и каждый вечер отмечал Новый год, потому что единственным освещением была елочная гирлянда".
Сам Вышинский в очередной раз подтвердил, что будет добиваться оправдательного приговора: "Мы в суде, и я рассчитываю на справедливое, осмысленное и без политического давления судебное решение". Он выразил мнение, что такое вряд ли было бы возможно при президентстве Порошенко. "Как только исчезло политическое давление, суд принял такое решение", — отметил он. На вопрос о первых действиях после освобождения Вышинский и его адвокат Андрей Доманский ответили так: "Сейчас едем домой — мыться горячей водой".
Журналист находится под стражей с мая 2018-го. Его задержали в ходе "операции" Службы безопасности Украины против работников РИА Новости Украина в Киеве. В редакции, а также в квартирах журналистов провели обыски. Вышинского обвинили в государственной измене (за статьи четырехлетней давности), в "поддержке террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также в "подрывных информационных акциях". "Именно он и подконтрольные ему журналисты изготавливали там материалы, которые оправдывали аннексию Крыма", — утверждал тогда заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖурналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018
Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018
Вышинский назвал все обвинения "манипуляциями" и "ложью". Журналист указал, что украинские силовики не могут ничем подтвердить свои заявления. "За четыре с лишним года моей работы во главе редакции РИА Новости Украина не было ни одного судебного иска, требования опровергнуть изложенную информацию или упрека в необъективности, — объяснял он в открытом письме. — Поэтому я считаю бездоказательными обвинения СБУ, что с первого дня моей работы главредом, то есть с марта 2014 года, я систематически и целенаправленно публиковал на сайте необъективную и недостоверную информацию, — этому просто нет доказательств. Как нет их и в экспертизах наших текстов, которые провели эксперты СБУ".
В качестве одного из примеров Вышинский привел такую "улику" — статью "Крым перешел на московское время". "С точки зрения грамматики русского языка в тексте "Крым перешел на московское время" — ни одного призыва! Только информация и фактаж. Но для СБУ и прокуратуры эта публикация — проявление "антиукраинской деятельности", — отметил он.
Вышинского этапировали в Херсон, так как там находилась входящая в состав Генпрокуратуры Украины прокуратура так называемой Автономной Республики Крым. Из зала суда журналист обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о том, что отказывается от украинского гражданства и считает себя гражданином России. Украинские чиновники ответили, что выход из гражданства Украины возможен только после окончания процесса. Сроки ареста постоянно продлевались.
В июне 2018-го Владимир Путин в телефонном разговоре с Порошенко потребовал немедленно освободить журналиста. В марте 2019-го Вышинского перевели в следственный изолятор в Киеве, заседания продолжились в столичном суде.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Единственная цель задержания
Действия украинских силовиков вызвали волну возмущения не только на Украине и в России, но и во всем мире. Происходящее осудили генсек Международной федерации журналистов Энтони Белланже, руководитель регионального отделения организации "Репортеры без границ" по странам Средней Азии и Восточной Европы Йоханн Бир, генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд. Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркивал: "Кирилл в тюрьме лишь за то, что профессионально исполнял свой долг". И высказывал мнение, что дело Вышинского развалится в суде. В июле этого года представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир назвал ужасным решение суда о продлении ареста Вышинского, призвав Киев освободить журналиста. Но рассмотрение апелляционной жалобы регулярно переносилось под разными предлогами.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов смог в июле встретиться с находящимся под стражей Вышинским. Кроме того, он передал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо матери журналиста. В Киев для переговоров об освобождении приехала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Обсуждалась возможность обмена Вышинского на украинских моряков, нарушивших границу в Керченском проливе в ноябре 2018-го. С предложением отпустить Вышинского в обмен на режиссера Олега Сенцова выступал Зеленский. Сам руководитель РИА Новости Украина высказался против такой "схемы", заявив, что он "не вещь, чтобы его на что-то меняли".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выходит из здания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выходит из здания апелляционного суда Киева
Как объяснил адвокат Вышинского Андрей Доманский, журналист "понимает, что его задержали с единственной целью — осуществить этот так называемый обмен". "К нему обращались украинские политики, в частности омбудсмен Денисова, с просьбой написать такие заявления. Им было отказано", — информировал юрист.
Вышинского освободили после победы партии Зеленского на выборах в Раду. В стране скоро сформируют новый кабинет министров. Украинские СМИ сообщили, что состав правительства может быть утвержден и 29 августа — в первый день заседания парламента. Принял ли суд в расчет окончательную смену власти на Украине, покажут последующие заседания.