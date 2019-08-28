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РИА Новости

Состав отряда космонавтов "Роскосмоса" определят к октябрю 2020 года

14:13 28.08.2019
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© РИА НовостиСкафандр "Сокол-М", представленный на МАКС-2019
Скафандр Сокол-М, представленный на МАКС-2019
© РИА Новости
Скафандр "Сокол-М", представленный на МАКС-2019
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса", стартовавший в июне, продлится до октября 2020 года, сказал в среду командир отряда космонавтов Олег Кононенко.
"Объявлены сроки (набора - ред.) - с 1 июня по 1 октября следующего года", - сказал он журналистам на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Как пояснил Кононенко РИА Новости, до 1 июня 2020 года будут приниматься документы от желающих стать кандидатами в космонавты, а в последующие четыре месяца документы будут рассматриваться.
В августе 2018 года "Роскосмос" отобрал восемь кандидатов в космонавты. Ими стали Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Сейчас они проходят общую космическую подготовку.
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В настоящее время в отряд космонавтов "Роскосмоса" входят 25 действующих космонавтов.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиационно-космического салона МАКС-2019.
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Александр ГребенкинОлег КононенкоРоскосмосАвиасалон МАКСМосковская областьРоссияРИА Наука
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