Состав отряда космонавтов "Роскосмоса" определят к октябрю 2020 года

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса", стартовавший в июне, продлится до октября 2020 года, сказал в среду командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

"Объявлены сроки (набора - ред.) - с 1 июня по 1 октября следующего года", - сказал он журналистам на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

Как пояснил Кононенко РИА Новости, до 1 июня 2020 года будут приниматься документы от желающих стать кандидатами в космонавты, а в последующие четыре месяца документы будут рассматриваться.

В августе 2018 года "Роскосмос" отобрал восемь кандидатов в космонавты. Ими стали Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Сейчас они проходят общую космическую подготовку.

В настоящее время в отряд космонавтов "Роскосмоса" входят 25 действующих космонавтов.