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РИА Новости

ПСБ банк наращивает объемы обслуживания гособоронзаказа

14:13 28.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. ПСБ на сегодняшний день увеличил свою долю в обслуживании контрактов гособоронзаказа РФ, теперь она превышает 40%, сообщил руководитель корпоративного бизнеса банка Олег Минаев.

"Являясь уполномоченным банком по госзаказу, мы на текущий момент сосредоточили уже больше 45% контрактов. Мы успешно встроились в систему Министерства обороны РФ, и работа продолжается", - сказал Олег Минаев журналистам в кулуарах проходящего в подмосковном Жуковском Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

При этом он отметил, что банк не планирует фокусировать свое внимание только на работе с военными предприятиями.
"Невозможно разделить военную и гражданскую промышленность: зачастую одни и те же заводы производят продукцию как военного, так и гражданского назначения. Касается это и авиапрома. Подходы могут быть разные, но мы готовы работать со всеми", - заявил руководитель корпоративного бизнеса ПСБ.
По его словам, свою роль в поддержке авиапрома и космической отрасли ПСБ видит прежде всего в оказании предприятиям полного спектра финансовых услуг.
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"В первую очередь, это кредитование и расчетно-кассовое обслуживание, бесперебойность обеспечения контрактов гособоронзаказа. Но поскольку банк является универсальным, мы предлагаем полный комплекс финансовых услуг - от зарплатных проектов обслуживания физлиц и ипотеки для сотрудников до таких специфических услуг как лизинг и факторинг", - сказал Минаев.
Он добавил, что, несмотря на непростые условия, банк не собирается уходить с рынка международных расчетов, которые он продолжает проводить.
Говоря о результатах первого дня работы банка на МАКС-2019, Минаев отметил, что день прошел очень динамично, учитывая, что авиасалон стал первым в новой истории банка. Был проведен ряд встреч с предприятиями авиационной и космической отраслей, было подписано несколько соглашений, в том числе с холдингом "Вертолеты России".
"Мы активно работаем с авиационной отраслью, с концерном ОАК, с "Вертолетами России". А с Роскосмосом мы начинаем новую эру сотрудничества", - отметил Олег Минаев.
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Авиасалон МАКСНовости компаний - Экономика
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