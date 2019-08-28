Глава ФСВТС заявил, что санкции США не работают так, как предполагалось

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Сотрудничество России с Турцией, такое как поставки систем С-400, показывает, что американские санкции не работают так, как этого хотелось бы США.

Об этом заявил в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Мы на примере той же Турции можем сказать, что санкции не работают в той мере, на которую они рассчитывали", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Тем не менее, по его словам, из-за санкций в сфере экспорта оружия есть "определенные проблемы". Но пути выхода, такие как переход на национальные валюты, "фактически дедолларизация", уже найдены.

"В долларах сегодня никто не рискует - ни мы, ни они [партнеры России]. Это будет им [Штатам] заведомый подарок. Мы благотворительностью в отношении американцев заниматься не собираемся. У нас есть различные варианты взаиморасчетов", - добавил Шугаев.

При этом он отказался комментировать, в какой валюте Россия рассчитывается с Турцией, отметив лишь, что с Анкарой "по взаиморасчетам все хорошо".