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РИА Новости

Глава ФСВТС заявил, что санкции США не работают так, как предполагалось

14:05 28.08.2019 (обновлено: 14:21 28.08.2019)
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© Фото : пресс-служба ФСВТС РоссииДмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев
© Фото : пресс-служба ФСВТС России
Дмитрий Шугаев. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Сотрудничество России с Турцией, такое как поставки систем С-400, показывает, что американские санкции не работают так, как этого хотелось бы США.
Об этом заявил в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
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"Мы на примере той же Турции можем сказать, что санкции не работают в той мере, на которую они рассчитывали", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Тем не менее, по его словам, из-за санкций в сфере экспорта оружия есть "определенные проблемы". Но пути выхода, такие как переход на национальные валюты, "фактически дедолларизация", уже найдены.
"В долларах сегодня никто не рискует - ни мы, ни они [партнеры России]. Это будет им [Штатам] заведомый подарок. Мы благотворительностью в отношении американцев заниматься не собираемся. У нас есть различные варианты взаиморасчетов", - добавил Шугаев.
При этом он отказался комментировать, в какой валюте Россия рассчитывается с Турцией, отметив лишь, что с Анкарой "по взаиморасчетам все хорошо".
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Введение санкций против России и ответные шаги
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