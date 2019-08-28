"Роскосмос" заявил о совместимости сигналов ГЛОНАСС и китайской BeiDou

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сигналы российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС не создадут помех сигналам аналогичной китайской системы BeiDou, отсутствует возможность и столкновения спутников двух систем, сообщил в среду Роскосмос.

"Участники (группы по обеспечению совместимости и взаимодополняемости ГЛОНАСС и BeiDou - ред.) представили итоги анализа, который показал радиочастотную совместимость сигналов ГЛОНАСС и BeiDou. Сигналы обеих навигационных систем могут использоваться потребителями, не создавая помех друг другу", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что российская и китайская стороны также подтвердили совместимость орбитальных группировок ГЛОНАСС и BeiDou, исключив опасность столкновения космических аппаратов на орбите.

В настоящее время в состав орбитальной группировки системы ГЛОНАСС входит 27 спутников, BeiDou - 40 спутников.