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РИА Новости

"Роскосмос" заявил о совместимости сигналов ГЛОНАСС и китайской BeiDou

14:03 28.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкV Международный форум по спутниковой навигации
V Международный форум по спутниковой навигации
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сигналы российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС не создадут помех сигналам аналогичной китайской системы BeiDou, отсутствует возможность и столкновения спутников двух систем, сообщил в среду Роскосмос.
"Участники (группы по обеспечению совместимости и взаимодополняемости ГЛОНАСС и BeiDou - ред.) представили итоги анализа, который показал радиочастотную совместимость сигналов ГЛОНАСС и BeiDou. Сигналы обеих навигационных систем могут использоваться потребителями, не создавая помех друг другу", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что российская и китайская стороны также подтвердили совместимость орбитальных группировок ГЛОНАСС и BeiDou, исключив опасность столкновения космических аппаратов на орбите.
В настоящее время в состав орбитальной группировки системы ГЛОНАСС входит 27 спутников, BeiDou - 40 спутников.
В июле Госдума ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Китая о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou в мирных целях.
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BeiDou (система навигации)ГЛОНАСС (система навигации)РоскосмосКитайРИА Наука
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