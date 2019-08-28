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РИА Новости
Культура

"Союзмультфильм" проводит конкурс анимированных комиксов про Винни-Пуха

14:03 28.08.2019
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© РИА Новости / Павел Балабанов / Перейти в фотобанкКадр из мультипликационного фильма "Виннни-Пух"
Кадр из мультипликационного фильма Виннни-Пух
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в фотобанк
Кадр из мультипликационного фильма "Виннни-Пух". Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Конкурс на лучший анимированный комикс о Винни-Пухе, который проводит "Союзмультфильм" совместно с профплощадкой "Слет аниматоров", продлится до 16 сентября, сообщает пресс-служба студии.
В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов. Юбилей отмечает также картина "Винни Пух". Специально к этому событию проводится конкурс "живых комиксов".
"Работы принимаются абсолютно в любой технике: от 3D до пластилиновой. Авторам предлагается в жанре анимированного комикса придумать, отрисовать и озвучить небольшую историю о Винни Пухе", — рассказали в пресс-службе.
Конкурсные работы принимаются до 16 сентября. Итоги объявят 23 сентября.
"Союзмультфильм" планирует развивать направление анимационных комиксов по мультфильмам "золотой коллекции", и сейчас ведет переговоры с несколькими партнерами в этой сфере", - заключили в пресс-службе.
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