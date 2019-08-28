"Союзмультфильм" проводит конкурс анимированных комиксов про Винни-Пуха

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Конкурс на лучший анимированный комикс о Винни-Пухе, который проводит "Союзмультфильм" совместно с профплощадкой "Слет аниматоров", продлится до 16 сентября, сообщает пресс-служба студии.

В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов. Юбилей отмечает также картина "Винни Пух". Специально к этому событию проводится конкурс "живых комиксов".

"Работы принимаются абсолютно в любой технике: от 3D до пластилиновой. Авторам предлагается в жанре анимированного комикса придумать, отрисовать и озвучить небольшую историю о Винни Пухе", — рассказали в пресс-службе.

Конкурсные работы принимаются до 16 сентября. Итоги объявят 23 сентября.