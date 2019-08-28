Слуцкий назвал освобождение Вышинского из-под стражи долгожданным

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает, что конструктивный подход новых киевских властей к делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого в среду суд освободил из-под стражи, будет проецироваться и на другие сферы отношений с РФ.

Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.

"Решение об освобождении Кирилла Вышинского из-под стражи, безусловно, - долгожданная новость. Российская сторона добивалась этого более года - с самого начала его задержания", - сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что Вышинский был арестован исключительно за свою профессиональную журналистскую деятельность.

"Все обвинения против него надуманные и выдержаны в духе русофобской политики предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Надеюсь, что проявленный в его деле конструктивный подход новых киевских властей будет проецироваться и на другие сферы отношений с Россией", - заявил глава думского комитета.

Слуцкий также поздравил с освобождением Вышинского из-под стражи его супругу Ирину и всех близких журналиста.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.