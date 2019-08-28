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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Слуцкий назвал освобождение Вышинского из-под стражи долгожданным

13:58 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает, что конструктивный подход новых киевских властей к делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого в среду суд освободил из-под стражи, будет проецироваться и на другие сферы отношений с РФ.
Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.
"Решение об освобождении Кирилла Вышинского из-под стражи, безусловно, - долгожданная новость. Российская сторона добивалась этого более года - с самого начала его задержания", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что Вышинский был арестован исключительно за свою профессиональную журналистскую деятельность.
"Все обвинения против него надуманные и выдержаны в духе русофобской политики предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Надеюсь, что проявленный в его деле конструктивный подход новых киевских властей будет проецироваться и на другие сферы отношений с Россией", - заявил глава думского комитета.
Слуцкий также поздравил с освобождением Вышинского из-под стражи его супругу Ирину и всех близких журналиста.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вчера, 13:25Дело Кирилла Вышинского
Представитель ОБСЕ по СМИ поддержал освобождение Вышинского из-под стражи
Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
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Дело Кирилла Вышинского
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Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеЛеонид СлуцкийКирилл ВышинскийОБСЕГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
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