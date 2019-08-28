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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве на предприятии во Франции возросло до 11

13:57 28.08.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате взрыва на предприятии американского производителя стекла Corning в городе Самуа-сюр-Сен (в парижском регионе), сообщает префектура департамента Сена и Марна.
Ранее газета Parisien сообщала о девяти пострадавших в результате инцидента.
"Инцидент на производстве в городе Самуа-сюр-Сен. 150 эвакуированных, 11 раненых, в том числе двое из них в тяжелом состоянии ", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.
Власти призывают избегать посещения местности, на которой установлен периметр безопасности.
Скорая помощь в провинции Дэхуэй. Китай, 2013
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