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РИА Новости

Украинский эксперт прокомментировал смягчение меры пресечения Вышинскому

13:52 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Смягчение судом в Киеве меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому свидетельствует о потеплении в отношениях Киева и Москвы, считает руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
"Это (смягчение меры пресечения Вышинскому – ред.) свидетельствует о том, что есть определенное потепление в отношениях… Как я и ранее говорил, что при изменении политической конъюнктуры его участь смягчится, так, собственно говоря, и произошло", - сказал Золотарев в среду в комментарии РИА Новости.
Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
Вчера, 13:18Дело Кирилла Вышинского
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По его мнению, Вышинский все время пребывания в СИЗО фактически находился в положении политического заложника, которого захватила Служба безопасности Украины. "Состоялось то, что должно было состояться, поскольку сам по себе повод, по которому его задержали, был явно высосан из пальца", - отметил политолог.
Золотарев также считает, что дело Вышинского из-за пристального внимания западных партнеров превратилось для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в "плохой куш", которое он постарался "без лишнего шума, чтобы не дразнить "ура-патриотов" тихонько спускать на тормозах".
Политолог отметил, что стоило бы ожидать встречных шагов от Москвы в отношении украинцев, заключенных в РФ.
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Вчера, 13:46РИА Новости
"Выйти из суда и вздохнуть широко грудью": суд освободил Кирилла ВышинскогоРуководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное обязательство. Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Вчера, 12:07Дело Кирилла Вышинского
Киселев прокомментировал освобождение Вышинского из-под стражи
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Кирилл ВышинскийОБСЕВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваРоссияУкраинаВ мире
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