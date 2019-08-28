Украинский эксперт прокомментировал смягчение меры пресечения Вышинскому

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Смягчение судом в Киеве меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому свидетельствует о потеплении в отношениях Киева и Москвы, считает руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Это (смягчение меры пресечения Вышинскому – ред.) свидетельствует о том, что есть определенное потепление в отношениях… Как я и ранее говорил, что при изменении политической конъюнктуры его участь смягчится, так, собственно говоря, и произошло", - сказал Золотарев в среду в комментарии РИА Новости.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

По его мнению, Вышинский все время пребывания в СИЗО фактически находился в положении политического заложника, которого захватила Служба безопасности Украины. "Состоялось то, что должно было состояться, поскольку сам по себе повод, по которому его задержали, был явно высосан из пальца", - отметил политолог.

Золотарев также считает, что дело Вышинского из-за пристального внимания западных партнеров превратилось для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в "плохой куш", которое он постарался "без лишнего шума, чтобы не дразнить "ура-патриотов" тихонько спускать на тормозах".

Политолог отметил, что стоило бы ожидать встречных шагов от Москвы в отношении украинцев, заключенных в РФ.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.