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РИА Новости

Официальный курс евро вырос до 73,66 рубля

13:47 28.08.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЕвро
Евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Евро. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 4,92 копейки - до 73,6583 рубля, курс доллара увеличился на 15,19 копейки - до 66,4127 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, увеличилась по сравнению с показателем на среду на 10,57 копейки, составив 69,6732 рубля.
Глава Банка Англии Марк Карни
27 августа, 13:06Акценты
"Доллар ‒ давай, до свидания". Революция от главы Банка АнглииМарк Карни, который считался одним из претендентов на пост главы МВФ, заявил, что зависимость мира от доллара США как резервной валюты слишком рискованна. И предложил заменить его новой цифровой валютой. А почему, например, не обычным фунтом стерлингов?
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