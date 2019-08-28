Официальный курс евро вырос до 73,66 рубля

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 4,92 копейки - до 73,6583 рубля, курс доллара увеличился на 15,19 копейки - до 66,4127 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, увеличилась по сравнению с показателем на среду на 10,57 копейки, составив 69,6732 рубля.
27 августа, 13:06Акценты"Доллар ‒ давай, до свидания". Революция от главы Банка АнглииМарк Карни, который считался одним из претендентов на пост главы МВФ, заявил, что зависимость мира от доллара США как резервной валюты слишком рискованна. И предложил заменить его новой цифровой валютой. А почему, например, не обычным фунтом стерлингов?