Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T20:15Z
https://ria.ru/20190828/1557991575.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе

13:45 28.08.2019 (обновлено: 20:15 28.08.2019)
44241
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми.
Ранее стало известно о двух случаях насилия в Анапе и Екатеринбурге.
Сначала в анапских пабликах появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что ее начали запугивать и вынудили отдаться им. Пострадавшей оказалась волейболистка из Подмосковья. Троих подозреваемых уволили и поместили в СИЗО. Местный СК возбудил дело по статье "Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера". Бывшим полицейским грозит до пяти лет тюрьмы.
В то же время Свердловское управление СК сообщило, что в Екатеринбурге в ночь на 18 августа трое сотрудников полиции изнасиловали девушку 1997 года рождения в служебном автомобиле, угрожая ей. Им предъявили обвинение.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
27 августа, 17:47РИА Новости
Мэр Анапы прокомментировал случай с принуждением девушки к сексу
Как отметил Песков, не стоит связывать эти случаи с профессиональной деятельностью предполагаемых преступников.

"Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми, и, конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил", — добавил он.

В то же время, по его словам, речь не идет о "тотальной безнаказанности" сотрудников правоохранительных органов.
Песков призвал дождаться выводов следствия, которое установит обстоятельства происшествия.
Анапа
Вчера, 00:59РИА Новости
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
6411714185298
Обсудить 69
Дмитрий ПесковЕкатеринбургАнапаКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Какие граждане, товарищ песков????? Они при исполнении были. Воспользовались своим служебным положением. Как такие вообще в органы попали. Эти люди должны быть примером для всех. Наказание должно быть соответствующее не как для обычного гражданина. А то получается убийство полицейского не считается убийством обычного гражданина, за него больше дают, а как полицейский собершил тяжкое преступление, так он сразу гражданин?????
28 августа, 14:02
Alexb82 Alexb82
42111014
Поддерживаю. Совершение преступления человеком, который с этими преступлениями должен бороться, должно караться жестче, причем намного жестче.
28 августа, 14:08
Артур П.
32510110
Рекомендуем
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
РИА
Новости
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Лента
новостей
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Анапа
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Александр Друзь
СМИ: Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Ирина Козлова с депутатом Дмитрием Иониным, к которому она обратилась за помощью
Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Церемония присвоения площади, расположенной перед Домом правительства в центре Донецка, имени первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко
Площадь в центре Донецка назвали именем Александра Захарченко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
Лента новостейМолния