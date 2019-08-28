В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми.

Ранее стало известно о двух случаях насилия в Анапе и Екатеринбурге.

Сначала в анапских пабликах появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что ее начали запугивать и вынудили отдаться им. Пострадавшей оказалась волейболистка из Подмосковья. Троих подозреваемых уволили и поместили в СИЗО. Местный СК возбудил дело по статье "Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера". Бывшим полицейским грозит до пяти лет тюрьмы.

В то же время Свердловское управление СК сообщило, что в Екатеринбурге в ночь на 18 августа трое сотрудников полиции изнасиловали девушку 1997 года рождения в служебном автомобиле, угрожая ей. Им предъявили обвинение.

Как отметил Песков, не стоит связывать эти случаи с профессиональной деятельностью предполагаемых преступников.

"Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми, и, конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил", — добавил он.

В то же время, по его словам, речь не идет о "тотальной безнаказанности" сотрудников правоохранительных органов.