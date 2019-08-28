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РИА Новости

Глава МИД Белоруссии пока не комментирует информацию о визите Болтона

13:44 28.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что пока не комментирует информацию о возможном визите в республику советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Ранее издание Foreign Policy сообщило, что Болтон планирует посетить Белоруссию на текущей неделе. По данным издания, Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США, который посетит эту страну, с начала этого века. Между тем не уточнялось, с кем планирует встретиться Болтон и какие вопросы стоят на повестке дня в ходе его визита
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"Пока без комментариев", - заявил Макей журналистам в среду в ответ на просьбу прокомментировать возможный визит.
При этом глава белорусского МИД не исключил, что в ближайшее время по этому вопросу может появиться какая-то информация.
В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, что привело и к некоторому расширению штата американского посольства в Минске.
В январе в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года. В конце марта замглавы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что Минск и Вашингтон могут взаимно вернуть послов через год-два, в принципиальном плане соответствующая договоренность уже "фактически достигнута". В августе Белоруссию посетил конгрессмен США Майк Куигли, состоялась встреча с замглавы МИД республики Андреем Дапкюнасом. В МИД тогда отмечали, что собеседники отметили важность дополнительных усилий по укреплению доверия в отношениях Минска и Вашингтона.
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