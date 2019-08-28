Глава МИД Белоруссии пока не комментирует информацию о визите Болтона

МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что пока не комментирует информацию о возможном визите в республику советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что Болтон планирует посетить Белоруссию на текущей неделе. По данным издания, Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США, который посетит эту страну, с начала этого века. Между тем не уточнялось, с кем планирует встретиться Болтон и какие вопросы стоят на повестке дня в ходе его визита

"Пока без комментариев", - заявил Макей журналистам в среду в ответ на просьбу прокомментировать возможный визит.

При этом глава белорусского МИД не исключил, что в ближайшее время по этому вопросу может появиться какая-то информация.

В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, что привело и к некоторому расширению штата американского посольства в Минске.