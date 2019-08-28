Глава ФСВТС прокомментировал поставки Су-35 в Индонезию

ЖУКОВСКИЙ, 28 авг - РИА Новости. России и Индонезии необходимо обсудить некоторые технические нюансы до начала поставок Су-35 этой стране, заявил журналистам в среду в ходе авиасалона МАКС-2019 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Интерес остается, некоторые технические вопросы нужно докрутить, дообсуждать. Мы понимаем, какой прессинг оказывается на руководство Индонезии", - сказал Шугаев.
Контракт на поставку 11 истребителей Су-35 на сумму 1,1 миллиарда долларов США был заключен между странами в 2017 году.