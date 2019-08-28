Глава ФСВТС прокомментировал поставки Су-35 в Индонезию

ЖУКОВСКИЙ, 28 авг - РИА Новости. России и Индонезии необходимо обсудить некоторые технические нюансы до начала поставок Су-35 этой стране, заявил журналистам в среду в ходе авиасалона МАКС-2019 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.