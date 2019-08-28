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РИА Новости

Рейтинг доверия Сальвини в Италии упал на 15%

13:41 28.08.2019
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкВице-премьер Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Вице-премьер Италии Маттео Сальвини . Архивное фото
РИМ, 28 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянцы весьма негативно оценили нынешний правительственный кризис: рейтинг доверия его инициатору - вице-премьеру и лидеру партии "Лига" Маттео Сальвини рухнул сразу на 15%, свидетельствуют обнародованные в среду результаты исследования, проведенного одним из ведущих местных институтов по изучению общественного мнения Ipsos.
Так называемый "пляжный кризис" разразился на Апеннинах в самый разгар сезона летних отпусков. 8 августа лидер "Лиги", сформировавшей в 2018 году национальное правительство вместе с "Движением 5 звезд" (Д5З), уведомил премьер-министра Джузеппе Конте о том, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать. В результате 20 августа глава правительства подал прошение об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле. Безусловно, в сложившихся условиях Сальвини рассчитывал на скорейшее назначение досрочных парламентских выборов, в ходе которых его партия могла бы значительно усилить свои политические позиции.
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Однако ситуация начала развиваться по несколько иному сценарию, и, хотя перспективу проведения новых выборов нельзя сбрасывать со счетов, в настоящий момент местным аналитикам более вероятным представляется вариант формирования новой правящей коалиции с участием Д5З и Демократической партии (ДП). Сейчас руководители обеих политических сил ведут активные переговоры, результатом которых может стать создание нового коалиционного кабинета во главе с тем же Конте. Окончательное решение по данному вопросу лидеры "пятизвездочников" и демократов должны доложить вечером президенту Маттарелле, который в среду завершает второй, решающий тур консультаций в поисках выхода из кризиса.
Согласно исследованию Ipsos, именно глава государства, который по конституции Италии имеет право распустить парламент и назначить новые выборы, традиционно пользуется наибольшим доверием граждан: рейтинг доверия Матарелле составляет сейчас 57%, а положительно оценивают деятельность президента 65%.
А вот отношение итальянцев к основным участникам августовского кризиса разное. Так, уровень доверия Сальвини по сравнению с июлем снизился сразу с 51% до 36%. Зато рейтинг Конте, который всегда опережал по этому показателю своего заместителя из "Лиги", составляет в настоящее время 52%, что лишь на 4% меньше, чем месяцем ранее. Примечательно, что положительно оценивают действия отставного премьера те же 52%, тогда как у Сальвини этот показатель составляет всего 29%.
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Что касается доверия граждан лидерам двух партий, ведущих в настоящее время переговоры о создании нового кабинета, то рейтинг секретаря ДП Николы Дзингаретти равен 26%, а руководителя Д3З, вице-премьера Луиджи Ди Майо - 25%.
По данным Ipsos, выдвинутую Сальвини идею скорейшего проведения досрочных выборов на Апеннинах разделяют 33% итальянцев, тогда как 43% граждан выступают за формирование нового правительства, причем лишь 21% поддерживает создание кабинета на базе альянса Д5З и ДП.
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Маттео СальвиниИталияВ мире
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