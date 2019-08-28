В Раде потребовали отказаться от назначения Шуфрича главой комитета

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Партия "Голос" певца Святослава Вакарчука обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его партии "Слуга народа" с требованием не допустить назначения представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.

Ранее избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что представитель политсилы Нестор Шуфрич возглавит комитет по свободе слова. Это решение раскритиковали многие журналисты, а также глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"По нашему мнению, назначать на председателя комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова на Украине - недопустимо. Мы настоятельно призываем партию "Слуга народа" пересмотреть свое решение - политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет", - говорится в заявлении партии, обнародованном в Facebook