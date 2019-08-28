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РИА Новости

В Раде потребовали отказаться от назначения Шуфрича главой комитета

13:40 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Партия "Голос" певца Святослава Вакарчука обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его партии "Слуга народа" с требованием не допустить назначения представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Ранее избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что представитель политсилы Нестор Шуфрич возглавит комитет по свободе слова. Это решение раскритиковали многие журналисты, а также глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
Нестор Шуфрич
Вчера, 11:14РИА Новости
Партия Порошенко прокомментировала избрание Шуфрича главой комитета Рады
"По нашему мнению, назначать на председателя комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова на Украине - недопустимо. Мы настоятельно призываем партию "Слуга народа" пересмотреть свое решение - политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет", - говорится в заявлении партии, обнародованном в Facebook.
Партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская правда" также считает неприемлемым избрание главой комитета по вопросам свободы слова Шуфрича и призвала "Голос" и "Батькивщину" публично выступить против такого назначения.
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Вадим РабиновичНестор ШуфричВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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