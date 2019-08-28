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РИА Новости

В Читу поступила первая партия новых автобусов по линии Минвостокразвития

13:40 28.08.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВременно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов
© РИА Новости / Илья Питалев
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
ЧИТА, 28 авг – РИА Новости. Первая партия новых автобусов большой вместимости поступила в Читу для пассажирских перевозок по линии Минвостокразвития, сообщила пресс-служба губернатора.
"В Читу поступили 6 новых автобусов большой вместимости для пассажирских перевозок. Машины приобретены на средства "единой субсидии", выделенной Забайкальскому краю по линии Минвостокразвития. Всего планируется закупить 77 таких автобусов", - говорится в сообщении.
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Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов и заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков осмотрели новые машины.
"Новая техника приобретается для курсирования по отдаленным районам города по самым напряженным маршрутам. Приобретенные в рамках субсидии автобусы позволят повысить качество пассажирских перевозок, будет обеспечена бесперебойная работа общественного транспорта в городе", - приводятся в сообщении слова Осипова.
Новые автобусы ПАЗ рассчитаны на 52 места. Все они оборудованы специальными приспособлениями для перевозки маломобильных граждан.
"Автобусы оборудованы устройством вызова экстренных оперативных служб, 4 видеокамерами, видеорегистратором и монитором. Установлены два терминала, которые обеспечат самостоятельную оплату проезда пассажирам всех категорий. Также новая техника имеет систему непрерывного бесконтактного учета входящих и выходящих пассажиров через дверь", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, еще 36 автобусов придут в Читу до конца сентября текущего года. "Это будут "ЛИАЗы" трех модификаций: 26 – на 64 места, 5 – на 74 места и 5 – на 90 мест. На какие маршруты будут направлены эти машины, решили сами забайкальцы. Специальный социальный опрос был организован по поручению главы региона. Новая техника выйдет на маршруты с 15 октября", - отметили в ведомстве.
Заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков отметил, что сейчас выполняется большая работа по улучшению качества жизни в Забайкалье.
"Наша работа направлена как раз на то, чтобы Забайкальский край получал федеральную помощь. Надеюсь, у этих машин будет безаварийная работа и долгий послужной список", - приводит пресс-служба слова Волкова.
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Александр ОсиповЗабайкальский крайРоссияОбщество
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