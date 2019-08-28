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РИА Новости

Минобороны увеличило сумму иска к ОАК в три раза

13:37 28.08.2019 (обновлено: 18:38 28.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет российского истребителя пятого поколения Су-57Э, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макет российского истребителя пятого поколения Су-57Э, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министерство обороны увеличило сумму иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 15,5 миллиарда рублей до 49,7 миллиарда рублей, заявил в арбитражном суде Москвы представитель военного ведомства.
Он пояснил, что цифры выросли "с учетом имеющихся дополнительных актов сдачи-приемки выполненных работ, которые не были заявлены в прошлом судебном заседании".
Суд принял уточненные требования к рассмотрению.
Представитель ответчика назвал очередное уточнение суммы иска злоупотреблением правом.
"Восемь месяцев истец только формулировал исковые требования. Ответчику может потребоваться не меньше времени, чтобы сформировать перечень возражений", — заявил юрист ОАК.
Минобороны хочет взыскать неустойку по госконтракту от 27 августа 2013 года на изготовление самолетов для ВМФ и ВВС.
Изначально в ноябре прошлого года военное ведомство подало иск на 5,4 миллиарда рублей. В мае сумма выросла до 15,5 миллиарда, а в июне суд объединил в одно производство с этим иском еще два спора между Минобороны и ОАК.
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Министерство обороны РФОбъединенная авиастроительная корпорацияРоссияПроисшествия
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