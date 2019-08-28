Минобороны увеличило сумму иска к ОАК в три раза

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министерство обороны увеличило сумму иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 15,5 миллиарда рублей до 49,7 миллиарда рублей, заявил в арбитражном суде Москвы представитель военного ведомства.

Он пояснил, что цифры выросли "с учетом имеющихся дополнительных актов сдачи-приемки выполненных работ, которые не были заявлены в прошлом судебном заседании".

Суд принял уточненные требования к рассмотрению.

Представитель ответчика назвал очередное уточнение суммы иска злоупотреблением правом.

"Восемь месяцев истец только формулировал исковые требования. Ответчику может потребоваться не меньше времени, чтобы сформировать перечень возражений", — заявил юрист ОАК.

Минобороны хочет взыскать неустойку по госконтракту от 27 августа 2013 года на изготовление самолетов для ВМФ и ВВС.