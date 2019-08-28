Из-за чего могла рухнуть стена двухэтажки в Новосибирске

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Вой сирен, полицейское оцепление и крупномасштабная поисковая операция — сегодня в Новосибирске обрушилась стена реконструируемого двухэтажного дома и несколько человек оказались под завалами. Спасатели работают на месте ЧП уже более пяти часов. Сейчас известно о троих погибших и как минимум об одном пострадавшем. О том, как ищут людей и что могло стать причиной трагедии, — в материале РИА Новости.

Тепловизоры, беспилотники и собаки

Сообщение об обрушении стены хозяйственного строения поступило на пульт МЧС в 12:20 по местному времени (08:20 по московскому). К месту происшествия сразу выехало несколько аварийно-спасательных расчетов, а также бригады медиков, наряды полиции и сотрудники Следственного комитета.

По данным регионального управления ГУ МЧС, в двухэтажном здании перекачивающей насосной станции обвалились стены из бетонных блоков. Часть помещений находилась на реконструкции. На объекте в тот момент было около десяти человек (данные от МЧС и компании, которой принадлежит задние, разнятся).

"Там все лето шла стройка, каждое утро на объект привозили на автобусе рабочих, а вечером забирали, — говорит РИА Новости жительница соседнего дома Наталья Шиптя. — Нам сказали, что обрушилась стена, которую разбирали строители. Место ЧП сразу оцепили, перекрыли все подъезды, а жителей нашего дома сначала хотели эвакуировать в здание 187-й школы, но потом убедились в том, что этого не потребуется".

Вскоре к месту завалов прибыл мэр города Анатолий Локоть, а также руководство силовых ведомств, в том числе исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СКР Антон Бадулин.

"Также туда подогнали строительный кран, с помощью которого спасатели доставали огромные каменные глыбы, — продолжает Наталья. — А затем приехали кинологи".

Как проинформировали в пресс-службе МЧС, в спасательной операции принимают участие более 200 человек. Для поиска людей используют тепловизоры, беспилотники, а также служебных собак. Именно собаки указали на места возможного нахождения людей. Спустя три часа после начала операции спасатели извлекли на поверхность двух погибших и одного выжившего. У пострадавшего перелом ноги, ему оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу. Еще одного погибшего нашли чуть позже. Также известно, что несколько рабочих в момент обрушения успели отбежать в сторону.

Первые версии

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". "По данным следствия, в обеденное время по улице Ударной города Новосибирска проводился плановый ремонт теплотрассы. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания, — уточнили в ведомстве. — В данный момент продолжается осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей".

Как сообщил журналистам мэр города, обрушившееся здание принадлежит Сибирской генерирующей компании (СГК). Ремонтные работы выполняли строители подрядной организации "Сибирская энергетическая компания".

Интересно, что эта фирма фигурирует в деле экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, который, по данным СКР, с 2011 по 2014 год похитил четыре миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и вывел похищенное за рубеж.

В причинах трагедии предстоит разобраться следователям. Местные власти уже выдвинули первые предположения. "По предварительным данным, при реконструкции здания произошло сползание грунта и обрушение стены", — заявили в мэрии Новосибирска.

Однако в самой компании пока не спешат с выводами. "Здание насосной станции — 1967-го года постройки. Она перекачивала воду с ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Кировский район и была в плановой реконструкции, — отметил директор СГК Андрей Колмаков, находящийся на месте трагедии. — О причинах случившегося пока говорить не могу. Нужно расследование. Но когда объект передавался на ремонт подрядчику, он соответствовал всем требованиям безопасности".

В фирме также заверили, что окажут помощь семьям погибших и пострадавших.