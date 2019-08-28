Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, была ли женщина, продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019, той же самой, что продала ему мороженое на МАКС-2017.
Путин во вторник в ходе МАКСа угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым. Позже в СМИ появилось предположение, что женщина, продавшая президенту "вологодское" и вафельный стаканчик, уже продавала ему мороженое на МАКС-2017.
"Я вам скажу, что мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются. И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже. Но, честно говоря, даже не знаю, та же продавщица или не та же. Поэтому здесь, что называется, вопрос не к нам", - сказал Песков.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.