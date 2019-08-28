СМИ: йеменские войска вернули контроль над международным аэропортом в Адене

КАИР, 28 авг - РИА Новости. Вооруженные отряды международно признанного правительства Йемена в среду вернули контроль над международным аэропортом Адена, сообщает местный информационный портал Aden al Gad.
По сообщению СМИ, правительственные силы вошли также и в ряд других районов второго по величине города Йемена.
Отряды, лояльные сепаратистам из переходного Совета Южного Йемена, по сообщениям очевидцев, покинули ряд военных баз в городе и его окрестностях.
Ранее в среду правительственные силы установили контроль над административным центром южной провинции Абьян - городом Зинджибар, который был захвачен сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.
В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.
Однако после этого силы на стороне совета захватили новые позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности, базу МВД в Абьяне. Правительство Йемена обвинило ОАЭ в оказании военной и финансовой помощи сепаратистам и потребовало от них немедленно прекратить их поддержку, а также обратилось к президенту Абд Раббу Мансуру Хади с просьбой пересмотреть участие ОАЭ в арабской коалиции, созданной в 2015 году для помощи правительству в борьбе с захватившими власть в Йемене мятежниками из движения "Ансар Алла".