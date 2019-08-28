На заводе "Красное Сормово" раскрыли детали пожара на верфи

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вспышка кислорода на строящемся сухогрузе на нижегородском заводе "Красное Сормово" произошла в замкнутом помещении, два работника верфи погибли на месте, а третий был доставлен в больницу с ожогами, сообщила пресс-служба судостроительного предприятия.
Возгорание на судоверфи "Красное Сормово" произошло в среду в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Два работника судоверфи погибли, один пострадал. Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).
"Трое работников предприятия занимались монтажными работами. В результате вспышки кислорода двое погибли на месте, третий получил ожоги. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь, работник доставлен в больницу. В настоящий момент на заводе создана специальная комиссия, которая совместно со следственными органами выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Предварительная версия – нарушение правил техники безопасности", - говорится в сообщении.
Завод уточняет, что вспышка произошла в замкнутом помещении. Руководство завода "Красное Сормово" выражает глубокие соболезнования родственникам и близким пострадавших.
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России. Предприятие строит гражданские суда и изготавливает продукцию специального машиностроения для надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота.
"Красное Сормово" в марте подписало контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией на постройку 11 сухогрузных судов класса "Река-море" проекта RSD59. Это будет уже третья серия сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для ГТЛК, которую построит завод "Красное Сормово". Строительство первой серии из пяти сухогрузных теплоходов завершено в октябре 2018 года, вторая – из четырех сухогрузов – в процессе производства. Нижегородская верфь ОСК сдаст новую, третью, серию до декабря 2020 года. Сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов и круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, контейнеров международного образца, крупногабаритного, длинномерного и тяжеловесного груза, угля.