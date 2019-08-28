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РИА Новости
Культура

Том Стоппард прислал в РАМТ новую пьесу "Леопольдштадт"

13:30 28.08.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкБританский драматург Том Стоппард
Британский драматург Том Стоппард
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Знаменитый британский драматург сэр Том Стоппард прислал в Российский академический молодежный театр (РАМТ) свою новую пьесу "Леопольдштадт", сообщил в среду на сборе труппы художественный руководитель театра Алексей Бородин.
"Мы счастливы, что продолжится многолетнее сотрудничество Российского молодежного театра и британского драматурга Тома Стоппарда, который прислал нам в театр свою новую пьесу "Леопольдштадт", - сказал Бородин.
Леопольдштадт – район Вены, в котором проживало много евреев. Новую пьесу Стоппарда, который известен как "беспристрастный автор", называют его самым "личным" произведением. Крупнейший драматург Старого Света решил оглянуться на собственную биографию, в которой было много драматических поворотов: отъезд с семьей из Чехии, Вторая мировая война, утрата отца, обретение новой родины. Над переводом пьесы работает Аркадий Островский.
Бородин рассказал, что приступит к репетициям в конце сезона, а премьера планируется уже на следующий сезон.
Том Стоппард – автор пьес "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", "Берег Утопии", а также сценариев к фильмам "Бразилия", "Влюбленный Шекспир", "Анна Каренина" и многих других.
Сцена из спектакля Проблема в Российском академическом Молодежном театре
7 февраля, 10:28РИА Новости
РАМТ представит премьеру новой пьесы британского драматурга Тома Стоппарда
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КультураТеатрНовости культурыРоссийский академический молодежный театрАлексей БородинМоскваТом Стоппард (Томаш Штраусслер)
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