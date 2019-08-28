Том Стоппард прислал в РАМТ новую пьесу "Леопольдштадт"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Знаменитый британский драматург сэр Том Стоппард прислал в Российский академический молодежный театр (РАМТ) свою новую пьесу "Леопольдштадт", сообщил в среду на сборе труппы художественный руководитель театра Алексей Бородин.

"Мы счастливы, что продолжится многолетнее сотрудничество Российского молодежного театра и британского драматурга Тома Стоппарда, который прислал нам в театр свою новую пьесу "Леопольдштадт", - сказал Бородин.

Леопольдштадт – район Вены, в котором проживало много евреев. Новую пьесу Стоппарда, который известен как "беспристрастный автор", называют его самым "личным" произведением. Крупнейший драматург Старого Света решил оглянуться на собственную биографию, в которой было много драматических поворотов: отъезд с семьей из Чехии, Вторая мировая война, утрата отца, обретение новой родины. Над переводом пьесы работает Аркадий Островский.

Бородин рассказал, что приступит к репетициям в конце сезона, а премьера планируется уже на следующий сезон.