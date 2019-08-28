Пользователи "ВКонтакте" жалуются на проблемы с доступом к сайту

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские пользователи "ВКонтакте" сообщают о проблемах с доступом к сайту, соцсеть в свою очередь заявляет о проблемах на стороне интернет-провайдера.
Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи в основном жалуются на проблемы с загрузкой страниц в соцсети, многие не могут зайти на сайт.
"У нас нет никаких сбоев и неполадок, но, по нашим данным, есть проблемы в сети "Мегафон", - сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
Ранее, в ночь на 27 августа, о сбоях сообщали пользователи соцсети Facebook в ряде стран.
4 августа 2015, 21:46РИА НовостиПадение соцсети "ВКонтакте" взорвало тренды TwitterСразу после падения работы социальной сети "ВКонтакте" в другой соцсети – Twitter – практически моментально набрал популярность хэштег #вкживи. Пользователи интернета "прикладывали" подорожник к социальной сети и пытались найти мистическое значение даты всемирного сбоя.