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РИА Новости

Пользователи "ВКонтакте" жалуются на проблемы с доступом к сайту

13:26 28.08.2019
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© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" Логотип социальной сети "ВКонтакте"
Логотип социальной сети ВКонтакте
© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте"
Логотип социальной сети "ВКонтакте" . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские пользователи "ВКонтакте" сообщают о проблемах с доступом к сайту, соцсеть в свою очередь заявляет о проблемах на стороне интернет-провайдера.
Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи в основном жалуются на проблемы с загрузкой страниц в соцсети, многие не могут зайти на сайт.
"У нас нет никаких сбоев и неполадок, но, по нашим данным, есть проблемы в сети "Мегафон", - сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
Ранее, в ночь на 27 августа, о сбоях сообщали пользователи соцсети Facebook в ряде стран.
Социальная сеть ВКонтакте. Архивное фото
4 августа 2015, 21:46РИА Новости
Падение соцсети "ВКонтакте" взорвало тренды TwitterСразу после падения работы социальной сети "ВКонтакте" в другой соцсети – Twitter – практически моментально набрал популярность хэштег #вкживи. Пользователи интернета "прикладывали" подорожник к социальной сети и пытались найти мистическое значение даты всемирного сбоя.
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