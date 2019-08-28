Пользователи "ВКонтакте" жалуются на проблемы с доступом к сайту

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские пользователи "ВКонтакте" сообщают о проблемах с доступом к сайту, соцсеть в свою очередь заявляет о проблемах на стороне интернет-провайдера.

Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи в основном жалуются на проблемы с загрузкой страниц в соцсети, многие не могут зайти на сайт.

"У нас нет никаких сбоев и неполадок, но, по нашим данным, есть проблемы в сети "Мегафон", - сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.