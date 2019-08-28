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РИА Новости

В Ташкенте три человека пострадали в ДТП с маршруткой

13:26 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Ташкент
Города мира. Ташкент
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Города мира. Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 28 авг - РИА Новости. Три человека, в том числе 3-летний ребенок, находившиеся в маршрутном такси "Газель", госпитализированы в результате ДТП в Ташкенте, сообщает в среду управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.
По данным управления, в 07.40 (5.40 мск) автомобиль Chevrolet Matiz на одной из улиц Ташкента проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с маршрутным такси "Газель". В результате ДТП маршрутка упала на обочину дороги.
"Водитель маршрутного такси и двое пассажиров, находившихся внутри автомобиля, 40-летняя женщина и ее трехлетний сын, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Остальные пассажиры не пострадали.
В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, добавили в МВД.
Инспектор ГИБДД
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