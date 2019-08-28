В Ташкенте три человека пострадали в ДТП с маршруткой

ТАШКЕНТ, 28 авг - РИА Новости. Три человека, в том числе 3-летний ребенок, находившиеся в маршрутном такси "Газель", госпитализированы в результате ДТП в Ташкенте, сообщает в среду управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

По данным управления, в 07.40 (5.40 мск) автомобиль Chevrolet Matiz на одной из улиц Ташкента проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с маршрутным такси "Газель". В результате ДТП маршрутка упала на обочину дороги.

"Водитель маршрутного такси и двое пассажиров, находившихся внутри автомобиля, 40-летняя женщина и ее трехлетний сын, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Остальные пассажиры не пострадали.