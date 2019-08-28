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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Пушков прокомментировал освобождение Вышинского из-под стражи

13:26 28.08.2019 (обновлено: 17:27 28.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева. 28 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Освобождение из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может сделать сдвиг для решения других гуманитарных вопросов, накопившихся между Украиной и РФ, считает глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Киевский апелляционный суд в среду принял решение освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Следующее заседание суда запланировано на 16 сентября.
"Освобождение Вышинского из-под стражи - заметный сдвиг в позиции украинских властей. Он может открыть путь к решению других гуманитарных вопросов, накопившихся между Украиной и Россией", - написал Пушков в Twitter.
"Они особенно важны, ибо касаются судеб людей. Отрадно, что усилия в этой сфере дают результат", - отметил сенатор.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вчера, 13:05Радио
Адвокат Вышинского: эмоции переполняютСуд в Киеве освободил из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, изменив меру пресечения на личное обязательство. Это решение в эфире радио Sputnik прокомментировал адвокат журналиста Андрей Доманский.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийАлексей ПушковУкраинаВ мире
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