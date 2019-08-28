Кремль не выдвигает условий для саммита в "нормандском формате"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Кремль не выдвигает условий для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), но ему должна предшествовать встреча помощников глав государств, чтобы встреча стала результативной для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Кремля нет условий, и об этом говорил президент (России Владимир) Путин. И президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, согласитесь, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать "домашнюю работу", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о необходимых условиях для проведения саммита в "нормандском формате".

По словам Пескова, "пока помощники не встретились и эту "домашнюю работу" не проделали, мы все-таки склонны дождаться результатов встречи помощников".

Он добавил, что по дате такой встречи "есть определенные прикидки", но точное время пока неизвестно.

Представитель Кремля также отметил, что "действительно есть общий настрой, что надо проводить саммит, что нужно возобновлять работу в рамках "нормандской четверки".