В Кремле считают суверенным правом Белоруссии приглашать Болтона

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Кремль считает суверенным правом Белоруссии приглашать советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, но говорить о тесном сотрудничестве Вашингтона и Минска не приходится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ сообщалось, что Болтон приедет с визитом в Минск.

"Во-первых, это суверенное дело Белоруссии. Во-вторых, говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится, речь не идет о полноформатных официальных контактах. Собственно, это визит на рабочем уровне", - сказал Песков.