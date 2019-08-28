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РИА Новости

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии приглашать Болтона

13:22 28.08.2019 (обновлено: 13:42 28.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Кремль считает суверенным правом Белоруссии приглашать советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, но говорить о тесном сотрудничестве Вашингтона и Минска не приходится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ сообщалось, что Болтон приедет с визитом в Минск.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве. 27 августа 2019
27 августа, 12:22РИА Новости
Советник президента США Болтон прибыл в Киев
"Во-первых, это суверенное дело Белоруссии. Во-вторых, говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится, речь не идет о полноформатных официальных контактах. Собственно, это визит на рабочем уровне", - сказал Песков.
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Дмитрий ПесковСШАДжон БолтонБелоруссияРоссияВ мире
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