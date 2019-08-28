В Новосибирске разобрали около 80% завалов после обрушения здания

НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Разобрано около 80% завалов после обрушения здания в Новосибирске, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по области, руководитель работ на месте ЧП Дмитрий Ярцев.
"В настоящее время разобрано уже около 80% площади завала. Работы будут продолжаться до его полного разбора", - сказал Ярцев, добавив, что работы должны завершиться через 1,5 часа.
Он подтвердил, что три человека погибли, один пострадал, людей под завалами больше нет.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.
Вчера, 12:23Сказано в эфиреВ МЧС рассказали о ходе спасательных работ в Новосибирске В Новосибирске спасатели ищут рабочего, который остается под завалами обрушившегося здания, сообщили в МЧС. Сотрудник ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков рассказал радио Sputnik о ситуации на месте проведения спасательных работ.