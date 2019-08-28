В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США

"Что касается вопроса приобретения нефти, то это вопрос экономической целесообразности. И, знаете, это как с газом. Можно газ дороже покупать на спотовом рынке, можно дешевле покупать трубный газ, который идет из России, можно в течение какого-то месяца что-то выиграть на покупках спотового газа, а можно в перспективе одного года или двух лет получить существенную выгоду за счет поставок трубного газа, который в более долгой перспективе оказывается дешевле и выгоднее", - сказал Песков.