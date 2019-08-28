Московский врач назвал самые распространенные причины травм у школьников

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Самые частые причины травм в московских школах – удары мячом по голове и линейкой по пальцам, рассказал на пресс-конференции старший врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Андрей Ольшевский.
"С 1 сентября мы вводим дополнительные бригады скорой помощи. В начале сентября ждем еще наплыв обращений. Самая частая травма в школе – удар мячом по голове, а также удары линейкой по пальцам, на такие вызовы мы тоже выезжаем", - сказал Ольшевский.
По его словам, в топ-5 травм также входят последствия шуточных потасовок в школе, падения с лестниц, а также ссадины на руках.