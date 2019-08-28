Московский врач назвал самые распространенные причины травм у школьников

"С 1 сентября мы вводим дополнительные бригады скорой помощи. В начале сентября ждем еще наплыв обращений. Самая частая травма в школе – удар мячом по голове, а также удары линейкой по пальцам, на такие вызовы мы тоже выезжаем", - сказал Ольшевский.