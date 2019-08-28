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РИА Новости

Московский врач назвал самые распространенные причины травм у школьников

13:17 28.08.2019
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкДети в школе
Дети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
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Дети в школе. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Самые частые причины травм в московских школах – удары мячом по голове и линейкой по пальцам, рассказал на пресс-конференции старший врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Андрей Ольшевский.
"С 1 сентября мы вводим дополнительные бригады скорой помощи. В начале сентября ждем еще наплыв обращений. Самая частая травма в школе – удар мячом по голове, а также удары линейкой по пальцам, на такие вызовы мы тоже выезжаем", - сказал Ольшевский.
По его словам, в топ-5 травм также входят последствия шуточных потасовок в школе, падения с лестниц, а также ссадины на руках.
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