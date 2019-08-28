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РИА Новости

Поклонская посоветовала Волкеру "выспаться" после слов о Крыме

13:15 28.08.2019 (обновлено: 14:30 28.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру "хорошенько выспаться", так как его желание увидеть, как Россия уходит из Крыма, может сбыться только во сне.
Ранее Волкер заявил, что возврат к формату "большой восьмерки" (G8) возможен после ухода России из Крыма. Он напомнил, что в 2014 году Россию исключили из G8 "из-за аннексии Крыма".
"Советую спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру хорошенько выспаться, может быть, во сне и сбудется его желание увидеть, как Россия уходит из Крыма, ведь наяву этого не увидит никто", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
По ее словам, крымчане, также как сибиряки, москвичи, питерцы и многие другие, и есть Россия. "В свою очередь мне бы хотелось увидеть, как Америка будет уходить из Украины", - добавила Поклонская.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Вчера, 10:20РИА Новости
Крымский депутат назвал условие Волкера для возвращения России в G7 нелепым
Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран-участниц "большой семерки" в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании. Со своей стороны госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что администрация США будет работать над возвращением России в G7, как того хочет Трамп. Путин в свою очередь заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
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Курт ВолкерG7Наталья ПоклонскаяКрымСШАВ мире
Популярные комментарии
ну очень амерекашкам в крыму хочется базу сделать но не судьба
28 августа, 13:55
Роман Белоусов
2740000
А мне вот что понравилось - "написала Поклонская в своем Telegram-канале." Это в том самом Телеграмме который официально заблокирован на территории РФ. Предлагаю уже расформировать Роскомнадзор как вредную организацию.
28 августа, 14:05
Будущее Страны
1680101
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