Поклонская посоветовала Волкеру "выспаться" после слов о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру "хорошенько выспаться", так как его желание увидеть, как Россия уходит из Крыма, может сбыться только во сне.

Ранее Волкер заявил, что возврат к формату "большой восьмерки" (G8) возможен после ухода России из Крыма. Он напомнил, что в 2014 году Россию исключили из G8 "из-за аннексии Крыма".

"Советую спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру хорошенько выспаться, может быть, во сне и сбудется его желание увидеть, как Россия уходит из Крыма, ведь наяву этого не увидит никто", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

По ее словам, крымчане, также как сибиряки, москвичи, питерцы и многие другие, и есть Россия. "В свою очередь мне бы хотелось увидеть, как Америка будет уходить из Украины", - добавила Поклонская.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.