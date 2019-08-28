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РИА Новости

Клинцевич оценил условие США для возвращения России в G8

13:09 28.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера об условии возврата к формату G8 с Россией в ее составе, заявив, что России предлагают товар, без которого она может обойтись.
Ранее Волкер заявил, что возврат к формату "большой восьмерки" (G8) возможен после "ухода" России из Крыма.
"По сути, нам предлагают товар, без которого Россия вполне может обойтись, запрашивая взамен часть территории. Ничего себе чейндж! (обмен - ред.) В бизнесе подобные предложения именуются аферой, в политике - провокацией", - написал он в Facebook.
Он подчеркнул, что при всем желании слова Волкера не получается назвать "работой американской администрации над возвращением России в G7 согласно желанию президента США Дональда Трампа, которую анонсировал госсекретарь Майк Помпео".
"Напротив, делается все возможное, чтобы не допустить разморозки российско-американских отношений", - подчеркнул он.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
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Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что лидеры стран-участниц "большой семерки" в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Курт ВолкерG7Франц КлинцевичРоссияСШАВ мире
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