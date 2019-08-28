Клинцевич оценил условие США для возвращения России в G8

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера об условии возврата к формату G8 с Россией в ее составе, заявив, что России предлагают товар, без которого она может обойтись.

Ранее Волкер заявил, что возврат к формату "большой восьмерки" (G8) возможен после "ухода" России из Крыма.

"По сути, нам предлагают товар, без которого Россия вполне может обойтись, запрашивая взамен часть территории. Ничего себе чейндж! (обмен - ред.) В бизнесе подобные предложения именуются аферой, в политике - провокацией", - написал он в Facebook

Он подчеркнул, что при всем желании слова Волкера не получается назвать "работой американской администрации над возвращением России в G7 согласно желанию президента США Дональда Трампа, которую анонсировал госсекретарь Майк Помпео".

"Напротив, делается все возможное, чтобы не допустить разморозки российско-американских отношений", - подчеркнул он.

Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. По мнению американского лидера, которое он не раз выражал, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что лидеры стран-участниц "большой семерки" в ходе саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.