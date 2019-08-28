Главный диетолог Москвы посоветовал кормить школьников шесть раз в день

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Школьников младшей школы стоит кормить 5-6 раз в день, в качестве второго ужина давать кисломолочный напиток, рассказала на пресс-конференции главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева.

"Оптимально 5-6 приемом пищи в сутки, через 3,5-4 часа. Более частые приемы приводят к снижению аппетита, редкие - к большим объемам пищи и растяжению желудка. За 1 час до сна в качестве 2 ужина детям дают стакан кисломолочного напитка. Например, простокваша", - сказала Брежнева.

Она добавила, что необходимо формировать у детей навыки самостоятельного соблюдения основных правил гигиены питания: мыть руки, фрукты и овощи.