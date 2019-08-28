Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T13:17Z
https://ria.ru/20190828/1557989001.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152475/35/1524753501_0:201:2001:1326_1036x0_80_0_0_063b21b5417f801a90b9217a3ff05714.jpg
РИА Новости

Главный диетолог Москвы посоветовал кормить школьников шесть раз в день

13:08 28.08.2019 (обновлено: 13:17 28.08.2019)
854
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкШкольник расплачивается за обед
Школьник расплачивается за обед
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Школьник расплачивается за обед . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Школьников младшей школы стоит кормить 5-6 раз в день, в качестве второго ужина давать кисломолочный напиток, рассказала на пресс-конференции главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева.
"Оптимально 5-6 приемом пищи в сутки, через 3,5-4 часа. Более частые приемы приводят к снижению аппетита, редкие - к большим объемам пищи и растяжению желудка. За 1 час до сна в качестве 2 ужина детям дают стакан кисломолочного напитка. Например, простокваша", - сказала Брежнева.
Первоклассники на торжественной линейке, посвященной Дню знаний
26 августа, 16:43Сказано в эфире
Вот в школу пойдешь… Как не испортить 1 сентября первокласснику?О страхах детей и родителей перед 1 сентября рассказала в интервью радио Sputnik детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова.
Она добавила, что необходимо формировать у детей навыки самостоятельного соблюдения основных правил гигиены питания: мыть руки, фрукты и овощи.
Мясо и рыбу лучше использовать в первой половине дня, так как богатая белком пища медленнее переваривается и возбуждающе действует на нервную систему. А первый завтрак - кашу или омлет - школьник должен есть дома.
1141015
Обсудить 4
МоскваОбщество
Рекомендуем
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
РИА
Новости
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Лента
новостей
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Дети в школе
Московский врач назвал самые распространенные причины травм у школьников
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ
Главный педиатр Москвы дал советы родителям первоклассников
Капельницы
Депздрав Москвы проводит проверку из-за смерти девушки в больнице
Полиция
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
Ирина Козлова с депутатом Дмитрием Иониным, к которому она обратилась за помощью
Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
Лента новостейМолния