Эксперт оценил вероятность перехода россиян на платежную систему Telegram

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россияне вряд ли будут массово использовать платежную систему мессенджера Telegram, считает директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Ранее в среду газета The New York Times со ссылкой на нескольких инвесторов сообщила, что Telegram планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение ближайших двух месяцев. По их словам, Telegram также планирует создать электронные кошельки, которые будут доступны 200-300 миллионам пользователей Telegram по всему миру.

Telegram в 2018 году сообщал о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. Собственную криптовалюту Libra разрабатывает и Facebook. Ее запуск ожидается в первом квартале 2020 года.

"Что касается России, наших граждан порой кэшбек в 20-30% не привлекает, вряд ли они массово будут использовать эту платежную систему. Но экосистема разработки приложений на базе платформы, вероятно, в России будет самая большая", - прокомментировал Щельцин РИА Новости.

По словам эксперта, указанные газетой два месяца на выпуск первой партии криптовалюты Gram - "сроки, заложенные в дорожную карту проекта". "В противном случае придется вернуть все деньги", - отметил он.

"На фоне проблем у Libra TON выглядит вполне перспективно. Однако ни у Libra, ни у TON нет собственной экосистемы платежных процессов, им еще предстоит ее вырастить. Libra планировала пойти в Индию, а Telegram сделать 200-300 миллионов пользователей не проблема, достаточно всем пользователям раздать кошелек", - добавил Щельцин.