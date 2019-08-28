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РИА Новости

Эксперт оценил вероятность перехода россиян на платежную систему Telegram

13:07 28.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россияне вряд ли будут массово использовать платежную систему мессенджера Telegram, считает директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее в среду газета The New York Times со ссылкой на нескольких инвесторов сообщила, что Telegram планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение ближайших двух месяцев. По их словам, Telegram также планирует создать электронные кошельки, которые будут доступны 200-300 миллионам пользователей Telegram по всему миру.
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Telegram в 2018 году сообщал о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. Собственную криптовалюту Libra разрабатывает и Facebook. Ее запуск ожидается в первом квартале 2020 года.
"Что касается России, наших граждан порой кэшбек в 20-30% не привлекает, вряд ли они массово будут использовать эту платежную систему. Но экосистема разработки приложений на базе платформы, вероятно, в России будет самая большая", - прокомментировал Щельцин РИА Новости.
По словам эксперта, указанные газетой два месяца на выпуск первой партии криптовалюты Gram - "сроки, заложенные в дорожную карту проекта". "В противном случае придется вернуть все деньги", - отметил он.
"На фоне проблем у Libra TON выглядит вполне перспективно. Однако ни у Libra, ни у TON нет собственной экосистемы платежных процессов, им еще предстоит ее вырастить. Libra планировала пойти в Индию, а Telegram сделать 200-300 миллионов пользователей не проблема, достаточно всем пользователям раздать кошелек", - добавил Щельцин.
Независимый эксперт Глеб Костарев, в свою очередь, отметил, что запуск криптовалюты партиями может привлечь новых инвесторов на рынок. "Много будет зависеть от того, каких успехов удалось достичь команде в области разработки. Потенциально знакомство аудитории мессенджера с криптовалютами способно привести на рынок новых инвесторов и ускорить принятие блокчейн-технологий", - сказал он.
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