Глава военного комитета НАТО поговорил по телефону с Валерием Герасимовым

БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава военного комитета НАТО маршал Стюарт Пич провел в среду телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым, сообщил в среду альянс.
"Этот телефонный звонок демонстрирует сохраняющуюся взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи для содействия предсказуемости в соответствии с политикой транспарентности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высоким российским руководством", - говорится в релизе.
Добавляется, что стороны "договорились продолжать использовать военные линии связи в будущем".
В альянсе отметили, что "каналы политической и военной коммуникации по-прежнему открыты для обмена информацией по вызывающим озабоченность вопросам, уменьшения недопонимания и повышения предсказуемости".