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РИА Новости

Глава военного комитета НАТО поговорил по телефону с Валерием Герасимовым

13:07 28.08.2019 (обновлено: 13:23 28.08.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава военного комитета НАТО маршал Стюарт Пич провел в среду телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым, сообщил в среду альянс.
"Этот телефонный звонок демонстрирует сохраняющуюся взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи для содействия предсказуемости в соответствии с политикой транспарентности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высоким российским руководством", - говорится в релизе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
2 августа, 14:48РИА Новости
В НАТО допустили новые договоренности с Россией по контролю за вооружениями
Добавляется, что стороны "договорились продолжать использовать военные линии связи в будущем".
В альянсе отметили, что "каналы политической и военной коммуникации по-прежнему открыты для обмена информацией по вызывающим озабоченность вопросам, уменьшения недопонимания и повышения предсказуемости".
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Валерий ГерасимовНАТОРоссияБезопасностьВ мире
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