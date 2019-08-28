Глава военного комитета НАТО поговорил по телефону с Валерием Герасимовым

БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава военного комитета НАТО маршал Стюарт Пич провел в среду телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым, сообщил в среду альянс.

"Этот телефонный звонок демонстрирует сохраняющуюся взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи для содействия предсказуемости в соответствии с политикой транспарентности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высоким российским руководством", - говорится в релизе.

Добавляется, что стороны "договорились продолжать использовать военные линии связи в будущем".