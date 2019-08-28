Глава Подмосковья наградил лучших учителей области

"Хочу вас поприветствовать в этот торжественный день. Мы регулярно встречаемся в этом зале перед новым учебным годом, и каждый год мы подводим итоги, делаем анализ, стараемся каждый внести лепту в систему образования... Прошедший учебный год дал свои положительные результаты. Все это было бы невозможно, если бы не ваш профессиональный труд. Новый учебный год - это новая ответственность. Я хочу пожелать всем вам успешного учебного года. Я хочу сказать, что мы стараемся максимально полно быть вовлечёнными в учебный процесс. Здоровья, сил, энергии и новых побед", - сказал губернатор на открытии форума.