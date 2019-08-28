Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T13:06Z
https://ria.ru/20190828/1557988773.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155569/03/1555690366_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_b59e9fcba9efe83040dfea0007829522.jpg
РИА Новости

Глава Подмосковья наградил лучших учителей области

13:06 28.08.2019
713
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
КРАСНОГОРСК, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил лучших учителей Подмосковья и отметил лучшие школы в рейтинге "Топ 100" на форуме педагогов Подмосковья в Красногорске, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Хочу вас поприветствовать в этот торжественный день. Мы регулярно встречаемся в этом зале перед новым учебным годом, и каждый год мы подводим итоги, делаем анализ, стараемся каждый внести лепту в систему образования... Прошедший учебный год дал свои положительные результаты. Все это было бы невозможно, если бы не ваш профессиональный труд. Новый учебный год - это новая ответственность. Я хочу пожелать всем вам успешного учебного года. Я хочу сказать, что мы стараемся максимально полно быть вовлечёнными в учебный процесс. Здоровья, сил, энергии и новых побед", - сказал губернатор на открытии форума.
Ноутбук
Вчера, 00:19РИА Новости
В России разработали нормы поведения учителей
Воробьев подчеркнул, что в этом году в Подмосковье учиться пойдут 907 тысяч школьников, из них 104 тысячи первоклассников. Губернатор отметил, что образование наравне со здравоохранением - ведущие направления развития в области.
"Из нашего 700 миллиардного бюджета более 200 - 212 или 220 миллиардов - направляем в систему образования",- добавил Воробьев.
Губернатор Московской области в ходе форума также наградил лучшие образовательные учреждения региона в рейтинге "Топ-100" .
Уточняется, что в форуме приняли участие свыше одной тысячи специалистов сферы образования.
Форум проводится ежегодно с целью подведения итогов работы системы образования Московской области в предыдущем учебном году и постановки задач на следующий учебный год, уточнили в пресс-службе губернатора.
Квартира
23 августа, 13:16Новости Подмосковья
В Подмосковье на социальную ипотеку для учителей направили 122 млн рублей
100000
Обсудить 0
Андрей ВоробьевКрасногорскМосковская областьОбщество
Рекомендуем
Ноутбук
В России разработали нормы поведения учителей
РИА
Новости
Подготовка к школе
Россияне рассказали, сколько потратят на подготовку детей к школе
Центральный банк России
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ
Главный педиатр Москвы дал советы родителям первоклассников
Лента
новостей
Офис российской интернет-компании Яндекс
Учителя в Москве смогут задавать домашние задания через "Яндекс.Учебник"
Ученики одной из школ во время урока
Продолжительность школьных уроков в новом учебном году останется прежней
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Полиция
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Обновленный лицей сдали в строй в Липецкой области
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал призыв Трампа бороться с ИГ* в Афганистане
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Покупатели в супермаркете
С прилавков могут исчезнуть импортные органические продукты, пишут СМИ
Пляж в районе Солнечного Берега в Болгарии
Болгария за июль 2019 года недосчиталась почти 16% российских туристов
Автомеханик
ГИБДД предложила ввести в школах уроки по автоделу
Самолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик.
СМИ: в аэропорту Лондона дрон пролетел в опасной близости с самолетом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
Лента новостейМолния