Глава Подмосковья наградил лучших учителей области

КРАСНОГОРСК, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил лучших учителей Подмосковья и отметил лучшие школы в рейтинге "Топ 100" на форуме педагогов Подмосковья в Красногорске, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Хочу вас поприветствовать в этот торжественный день. Мы регулярно встречаемся в этом зале перед новым учебным годом, и каждый год мы подводим итоги, делаем анализ, стараемся каждый внести лепту в систему образования... Прошедший учебный год дал свои положительные результаты. Все это было бы невозможно, если бы не ваш профессиональный труд. Новый учебный год - это новая ответственность. Я хочу пожелать всем вам успешного учебного года. Я хочу сказать, что мы стараемся максимально полно быть вовлечёнными в учебный процесс. Здоровья, сил, энергии и новых побед", - сказал губернатор на открытии форума.
Воробьев подчеркнул, что в этом году в Подмосковье учиться пойдут 907 тысяч школьников, из них 104 тысячи первоклассников. Губернатор отметил, что образование наравне со здравоохранением - ведущие направления развития в области.
"Из нашего 700 миллиардного бюджета более 200 - 212 или 220 миллиардов - направляем в систему образования",- добавил Воробьев.
Губернатор Московской области в ходе форума также наградил лучшие образовательные учреждения региона в рейтинге "Топ-100" .
Уточняется, что в форуме приняли участие свыше одной тысячи специалистов сферы образования.
Форум проводится ежегодно с целью подведения итогов работы системы образования Московской области в предыдущем учебном году и постановки задач на следующий учебный год, уточнили в пресс-службе губернатора.