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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вице-президент МФЖ назвал освобождение Вышинского знаковым событием

13:04 28.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи Киевским судом является знаковым событием для всего журналистского сообщества, заявил РИА Новости вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
"Освобождение главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является одним из ключевых событий, знаковым для всего профессионального журналистского сообщества в международном масштабе. Журналисты всего мира могут только приветствовать это событие", - сказал Шафир.
В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.
Он добавил, что Вышинский стал узником совести за то, что профессионально исполнял свой журналистский долг, "наряду с Юлиусом Фучиком и многими другими коллегами, принесшими огромные жертвы за свой профессионализм".
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Он также отметил, что сообщество ждало освобождения Вышинского более года, а также пожелал ему скорейшего восстановления и возвращения в строй.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Президент РФ Владимир Путин ранее назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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