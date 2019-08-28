Вице-президент МФЖ назвал освобождение Вышинского знаковым событием

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи Киевским судом является знаковым событием для всего журналистского сообщества, заявил РИА Новости вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.

"Освобождение главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является одним из ключевых событий, знаковым для всего профессионального журналистского сообщества в международном масштабе. Журналисты всего мира могут только приветствовать это событие", - сказал Шафир.

В среду Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи.

Он добавил, что Вышинский стал узником совести за то, что профессионально исполнял свой журналистский долг, "наряду с Юлиусом Фучиком и многими другими коллегами, принесшими огромные жертвы за свой профессионализм".

Он также отметил, что сообщество ждало освобождения Вышинского более года, а также пожелал ему скорейшего восстановления и возвращения в строй.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.