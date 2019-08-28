Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35

ЖУКОВСКИЙ, 28 авг — РИА Новости. Зарубежные партнеры заинтересованы в покупке новейшего российского истребителя МиГ-35, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на международном авиационном салоне МАКС-2019.
"МиГ-35 — эта тема актуальна в разрезе участия в тендере на поставку 110 истребителей в Индию. Несколько других предложений уже поступило, поэтому "Рособоронэкспорт" ведет предметные переговоры", — сказал он.
Шугаев отметил, что накануне у образца новейшего многоцелевого российского истребителя остановился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: он задал несколько вопросов о вооружении и летных характеристиках машины.
Как ранее заявляли представители компании "МиГ", российский легкий истребитель, участвующий в тендере ВВС Индии, обойдется Нью-Дели на 20 процентов дешевле зарубежных аналогов.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.