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РИА Новости

Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35

13:02 28.08.2019 (обновлено: 15:14 28.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЖУКОВСКИЙ, 28 авг — РИА Новости. Зарубежные партнеры заинтересованы в покупке новейшего российского истребителя МиГ-35, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на международном авиационном салоне МАКС-2019.

"МиГ-35 — эта тема актуальна в разрезе участия в тендере на поставку 110 истребителей в Индию. Несколько других предложений уже поступило, поэтому "Рособоронэкспорт" ведет предметные переговоры", — сказал он.

Шугаев отметил, что накануне у образца новейшего многоцелевого российского истребителя остановился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: он задал несколько вопросов о вооружении и летных характеристиках машины.
Как ранее заявляли представители компании "МиГ", российский легкий истребитель, участвующий в тендере ВВС Индии, обойдется Нью-Дели на 20 процентов дешевле зарубежных аналогов.
Российский многофункциональный истребитель Су-35С на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Вчера, 11:03РИА Новости
Москва и Анкара обсуждают поставку российских истребителей
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Обсудить 86
Дмитрий ШугаевМиГ-35Авиасалон МАКСРособоронэкспортРоссияЖуковскийБезопасность
Популярные комментарии
вот не пойму, вроде и радоваться надо, а-нет. Психологический барьер и внутренняя обида. У нас в ВКС их вообще есть столько, сколько их Индия может заказать? Ощущение, что весь мир снабжаем, а себе штук по пять в войска передаем.
28 августа, 13:28
Александр Сергеевич
40122232
Отлично!!!
28 августа, 13:05
Арсений Понфилекно
4721103
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