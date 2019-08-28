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РИА Новости

В СК оценили доходы Абызова от незаконного бизнеса

13:00 28.08.2019 (обновлено: 13:13 28.08.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновМихаил Абызов в суде
Михаил Абызов в суде
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Следователь по делу экс-министра открытого правительства Михаила Абызова огласил в Мосгорсуде, какую прибыль бывший чиновник получил в результате незаконной предпринимательской деятельности.
"Возбуждено новое уголовное дело, Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в результате на счетах подконтрольной ему компании было перечислено 32 миллиарда рублей", — сказал следователь во время рассмотрения жалобы на арест Абызова.
Адвокат Руслан Кожура пояснил РИА Новости, что официальное обвинение экс-министру еще не предъявлено.
Накануне адвокат Сергей Дрозда сообщил агентству, что новое уголовное дело соединено в одно производство с делом о мошенничестве.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
26 августа, 20:25РИА Новости
Суд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу Абызова
В понедельник следователь заявил, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 миллиардов рублей.
Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.
Всем фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
Абызов вину не признал, сейчас он находится в СИЗО.
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Дело экс-министра АбызоваСледственный комитет РФМосковский городской судМихаил АбызовМоскваРоссияПроисшествия
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