В СК оценили доходы Абызова от незаконного бизнеса

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Следователь по делу экс-министра открытого правительства Михаила Абызова огласил в Мосгорсуде, какую прибыль бывший чиновник получил в результате незаконной предпринимательской деятельности.

"Возбуждено новое уголовное дело, Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в результате на счетах подконтрольной ему компании было перечислено 32 миллиарда рублей", — сказал следователь во время рассмотрения жалобы на арест Абызова.

Адвокат Руслан Кожура пояснил РИА Новости, что официальное обвинение экс-министру еще не предъявлено.

Накануне адвокат Сергей Дрозда сообщил агентству, что новое уголовное дело соединено в одно производство с делом о мошенничестве.

В понедельник следователь заявил, что в ходе расследования было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 миллиардов рублей.

Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.

Всем фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.