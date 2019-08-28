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РИА Новости

Российские ученые обнаружили микропластик в северных морях

12:58 28.08.2019 (обновлено: 13:18 28.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЛодка у побережья Берингова моря
Лодка у побережья Берингова моря
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Лодка у побережья Берингова моря. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ученые из России нашли частицы микропластика в водах трех северных морей, говорится в сообщении экспедиции Трансарктика-2019.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока недостаточно данных, чтобы признать микропластик опасным для человека, и призвала продолжить изучение этого загрязнения.
Российские специалисты взяли пробы в Охотском, Беринговом и Чукотском морях.

"Предварительный анализ показал наличие микрочастиц пластика в некоторых пробах размером от 100 μм до 1 мм (от 10 до 20 штук на 100 литров)", — говорится в сообщении.

Образцы обработают в лабораториях на суше, что позволит уточнить параметры частиц, а также тип полимеров. Ученые отмечают, что чаще всего в морских водах встречаются полиэтилен, полипропилен или полистирол.
После этого эксперты попробуют установить источник загрязнения.
Исследования сделаны в ходе четвертого этапа экспедиции Трансарктика-2019, которая проходит на научно-исследовательском судне "Профессор Мультановский". Головной организацией по проекту выступает Государственный научный центр России Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета.
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12 июля, 06:02РИА Новости
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Берингово мореЧукотское мореОхотское мореРоссияРИА Наука
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