Российские ученые обнаружили микропластик в северных морях

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ученые из России нашли частицы микропластика в водах трех северных морей, говорится в сообщении экспедиции Трансарктика-2019.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока недостаточно данных, чтобы признать микропластик опасным для человека, и призвала продолжить изучение этого загрязнения.

Российские специалисты взяли пробы в Охотском, Беринговом и Чукотском морях.

"Предварительный анализ показал наличие микрочастиц пластика в некоторых пробах размером от 100 μм до 1 мм (от 10 до 20 штук на 100 литров)", — говорится в сообщении.

Образцы обработают в лабораториях на суше, что позволит уточнить параметры частиц, а также тип полимеров. Ученые отмечают, что чаще всего в морских водах встречаются полиэтилен, полипропилен или полистирол.

После этого эксперты попробуют установить источник загрязнения.