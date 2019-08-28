Главный педиатр Москвы дал советы родителям первоклассников

Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ. Архивное фото

Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Нужно объяснить первокласснику, что школа - это не место для игр, нормализовать режим ребенка, приобрести все необходимые принадлежности и обустроить учебное место в комнате, рассказал на пресс-конференции главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

"За несколько дней приведите график ребенка в норму – вставать в школу придется рано. Заранее обсудите ранний подъем. Это нужно делать поэтапно - смещайте каждый день на 20-30 минут", - сказал Османов.

Он добавил, что ребенку нужно объяснить, что школа – это не место для игр, а значит и подход должен быть серьезным. Заранее нужно обсудить на семейном совете, кто будет отводить и забирать ребенка из школы.

Также заранее нужно сделать репетицию утренних сборов и дорогу в школу, заложить дополнительное время на переодевание, ведь в школе всё придется делать без помощи родителей.

Заранее необходимо приобрести несколько комплектов одежды, подходящих для конкретного учебного заведения. Помимо учебы потребуются и периодические физические занятия.

Обязательно нужно обустроить рабочее место в комнате ребёнка. Помимо письменного стола и стула, подобранных под рост ребенка, должен быть шкаф или тумбочка, где будут храниться учебники, тетради и все необходимое.