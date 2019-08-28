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РИА Новости

Главный педиатр Москвы дал советы родителям первоклассников

12:57 28.08.2019 (обновлено: 13:04 28.08.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПервоклассники на первом уроке в одной из московских школ
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Нужно объяснить первокласснику, что школа - это не место для игр, нормализовать режим ребенка, приобрести все необходимые принадлежности и обустроить учебное место в комнате, рассказал на пресс-конференции главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
"За несколько дней приведите график ребенка в норму – вставать в школу придется рано. Заранее обсудите ранний подъем. Это нужно делать поэтапно - смещайте каждый день на 20-30 минут", - сказал Османов.
Он добавил, что ребенку нужно объяснить, что школа – это не место для игр, а значит и подход должен быть серьезным. Заранее нужно обсудить на семейном совете, кто будет отводить и забирать ребенка из школы.
Также заранее нужно сделать репетицию утренних сборов и дорогу в школу, заложить дополнительное время на переодевание, ведь в школе всё придется делать без помощи родителей.
Заранее необходимо приобрести несколько комплектов одежды, подходящих для конкретного учебного заведения. Помимо учебы потребуются и периодические физические занятия.
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
Вчера, 11:19РИА Новости
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Обязательно нужно обустроить рабочее место в комнате ребёнка. Помимо письменного стола и стула, подобранных под рост ребенка, должен быть шкаф или тумбочка, где будут храниться учебники, тетради и все необходимое.
"Важный атрибут - это рюкзак. Он должен быть с жесткой ортопедической спинкой и жесткими ручками, при этом максимально легким и вместительным. Не нужно перегружать рюкзак лишними предметами. В целях безопасности в рюкзаке важно иметь элементы светоотражения", - сказал Османов.
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